Mahalleliyle birlikte temizlik etkinliği

Ankara Kent Konseyi, Koru Mahallesi Muhtarlığı ve mahalle sakinleriyle birlikte, “Dünya Çöp Toplama ve Temizlik Günü” kapsamında Koru Mahallesi Ali Rıza Bey Ormanı Seyir Tepesi’nde çevre temizliği faaliyeti yaptı.

Koru Mahallesi Muhtarlığı ve mahalle sakinleriyle birlikte “Dünya Çöp Toplama ve Temizlik Günü”nde çevre temizliği ve çöp toplama etkinliği düzenleyen Ankara Kent Konseyi, sosyal medya hesapları üzerinden de “Aynı hızla atık üretirsek, ne yazık ki 2025 yılında günde 136 bin ton atık üreterek 161 ülke içerisinde en fazla atık üreten 8. ülke olacağız” uyarısında bulundu.

MAHALLELİLERDEN ANKARA KENT KONSEYİ’NE TEŞEKKÜR

Koru Mahallesi Ali Rıza Bey Ormanı Seyir Tepesi’nde gerçekleştirilen temizlik etkinliğine katılan mahalleliler “Bu dünya bir tane. Kıymetini bil kirletme”, “Çöpünü yere atma, doğayı koru”, “Temiz toplum temiz çevre”, “Kirli bir dünya ne insanlara ne de diğer canlılara yaşama hakkı verir”, “Çevreni koru sağlığını koru” yazılı dövizler taşıdı.

Temizlik çalışmaları sonunda 50 çöp poşeti katı atık toplayan mahalle sakinleri, verdiği desteklerden dolayı Ankara Kent Konseyi’ne teşekkür ettiler.

Temizlik çalışmalarına katılan Koru Mahallesi Muhtarı Türkan Yezer, “Mahalle sakinleriyle birlikte 15 Eylül Dünya Çöp Toplama ve Temizlik Günü’nde farkındalık etkinliği yapmaktayız. Burası akşamları gençlerin sıklıkla geldiği bir yer. Ancak sorumsuzca bir şekilde çevrelerini kirleterek buradan ayrılıyorlar. Buraya gelen gençlerin duyarlı olmalarını istiyoruz. Çevreyi insan kirletiyor. Temiz bir toplum ve temiz bir dünya için çevremizi temiz tutmalıyız. Ankara Kent Konseyi, Ankara’nın her yerine dokunduğu gibi gelip buraya da dokundukları için teşekkür ediyoruz” derken, sivil toplum kuruluşu üyesi ve mahalle sakinlerinden Murat Kezlev, “Çöp toplama etkinliği için buraya geldik. Burası temizlemekle baş edilecek bir şey değil. Öncelikle kirletmemek gerekiyor. En iyi temizlik kirletmemektir” ifadesini kullandı. Bir başka mahalle sakini Ali Kalaycı ise, “Burada sağlıksız bir ortamın olması özellikle salgın sürecini yaşadığımız bugünlerde, çevre temizliğinin daha önemli bir hale gelmesine neden oluyor. Ankara’nın her yerinde bu gibi alanları kullanan gençlerden kullandıkları ortak alanları temiz tutmaları, insanlara layık ortamları muhafaza etmelerini rica ediyoruz. Böyle bir etkinliği düzenledikleri ve buradaki kirliliği dile getirdikleri için Koru Mahallesi Muhtarımız Türkan Yezer ve Ankara Kent Konseyi’ne teşekkür ediyoruz” sözleriyle düşüncelerini paylaştı.