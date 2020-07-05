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Makina Mühendisleri Odası Başkanı Yener'den yarın açılacak lunaparklar için uyarı

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı Yunus Yener, yarın açılacak lunaparklar ve benzeri eğlence tesislerindeki ekipmanların periyodik bakım ve denetimlerinin mutlaka yapılması gerektiğini bildirdi.
Makina Mühendisleri Odası Başkanı Yener'den yarın açılacak lunaparklar için uyarı

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı Yunus Yener, yaptığı yazılı açıklamada, koronavirüs salgını koşullarında açılacak lunapark ve tematik parkların kullanımının çok özel bir hassasiyet gerektirdiğini belirtti.

Sağlık Bakanlığı, Türk Tabipleri Birliği ve uzman hekimlerin uyarıları doğrultusunda maske kullanımı, fiziki mesafe ve temizliğin yanında çocukların daima göz önünde olması gerektiğine işaret eden Yener, pandemi koşullarında bu tür kalabalık yerlerin sakin yerlerden daha fazla risk oluşturduğunu ifade etti.

Çocukların çevredeki nesnelerle daha çok temas kurdukları, birbirleri ile kolayca sıcak ilişkilere girdikleri gözetilerek azami dikkat gösterilmesi gerektiğini vurgulayan Yener, şunları kaydetti:

"Uzmanlık alanlarımızla bağlantılı teknik açıdan ise lunaparklar ve benzeri eğlence tesislerindeki ekipmanların periyodik bakım ve onarımları ile işletme testlerinin sezon öncesinde mutlaka yapılmış olması gerekmektedir. Bu gerekliliklerin yerine getirilip getirilmediği, kamusal nitelikli üçüncü ve bağımsız bir teknik göz tarafından yapılmalıdır. İşletme personelinin de pandemi açısından koruyucu ekipman kullanması, eğitilmiş ve denetlenmiş olması gerekmektedir. Ancak mühendislik tasarımı olan, yüzlerce hareketli parça ve güvenlik aksamları ile devasa konstrüksiyonlar olan ekipmanların güvenlik aksamlarının periyodik test ve kontrollerinin uzman makina mühendisleri tarafından yapılması gereği ihlal edilmektedir."

Yener, TMMOB Makina Mühendisleri Odası olarak, ülke genelindeki yaygın örgütlülükleri ve yetişmiş teknik personelleri ile lunaparklardaki makinelerin sağlıklı ve güvenli kullanımına yönelik periyodik kontrollerinin yapılması için görev almaya hazır olduklarını belirtti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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