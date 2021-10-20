Mamak Ar-Ge birimi kuruyor

2022 ve 2023 yılları için “Mamak’ta Bilim Var” sloganı ile yola çıkan Mamak Belediyesi, hızla gelişen dijital çağın dinamiklerine uygun belediyecilik anlayışı ve sorumluluğu ile bünyesinde Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü (Ar-Ge) kuruyor.

Milli Teknoloji Hamlesi’nin ruhuna uygun olarak temel bilimler, sosyal bilimler, matematiksel bilimler ve yaşam bilimleri alanında çalışmalar yürütecek olan Müdürlük, her bilim dalına hitap eden teknoloji ve uygulama merkezleri kuracak. Türkiye’de ilk defa bir belediye bünyesinde kurulan Teknoloji ve Girişimcilik Birimini müdürlük düzeyine çıkartan Mamak Belediyesi, bu girişimi Ocak ayında düzenlenecek lansman ile duyuracak.

Yeni bir dönem başlayacak

Kurulacak müdürlük ile belediyecilik alanında yeni bir dönemin başlayacağına inandığını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Bilim, teknoloji ve girişimcilik kültürünün hızla gelişmesi için üstümüze düşen milli görevi yerine getirme gayreti içerisindeyiz. Bu vizyon doğrultusunda kurulacak olan Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğümüzün, Türkiye’nin 2023 hedeflerinde yer alan milli gelirin %3’nün Ar-Ge’ye ayrılması hedefine uyumlu olarak 2022 yılı belediye bütçesinin %3’nün temel ve sosyal bilim çalışmalarına ayıracağız. 2023 yılında ise bu bütçeyi %10 olarak gerçekleştirmeyi hedefliyoruz” dedi.

3 stratejik hedefimiz var

Mamak Füzyon markası ile çalışmalarını yürütecek olan Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü’nün 3 stratejik hedefi olduğunu da kaydeden Köse, “Bu hedeflerin ilki Mamak’ta bilim ekosisteminin güçlendirilmesi olacak. Devamında ise geleceğin mesleklerine uygun nitelikte bölge sanayisine genç istihdam kazandıracağız.

Bununla birlikte bölgede teknolojiyi geliştiren gençlere destekler verip girişimcilik ekosistemini kurmak ve bu sistemi geliştirmek istiyoruz” dedi.