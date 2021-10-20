  • BIST 1.432,800
  • Altın 527,64
  • Dolar 9,2450
  • Euro 10,7600
  • Ankara 6 °C
  • İstanbul 12 °C
  • İzmir 18 °C
  • Konya 8 °C
»

Mamak Ar-Ge birimi kuruyor

2022 ve 2023 yılları için “Mamak’ta Bilim Var” sloganı ile yola çıkan Mamak Belediyesi, hızla gelişen dijital çağın dinamiklerine uygun belediyecilik anlayışı ve sorumluluğu ile bünyesinde Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü (Ar-Ge) kuruyor.
Mamak Ar-Ge birimi kuruyor

Milli Teknoloji Hamlesi’nin ruhuna uygun olarak temel bilimler, sosyal bilimler, matematiksel bilimler ve yaşam bilimleri alanında çalışmalar yürütecek olan Müdürlük, her bilim dalına hitap eden teknoloji ve uygulama merkezleri kuracak. Türkiye’de ilk defa bir belediye bünyesinde kurulan Teknoloji ve Girişimcilik Birimini müdürlük düzeyine çıkartan Mamak Belediyesi, bu girişimi Ocak ayında düzenlenecek lansman ile duyuracak.

mamak-arge-2.jpeg

Yeni bir dönem başlayacak

Kurulacak müdürlük ile belediyecilik alanında yeni bir dönemin başlayacağına inandığını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Bilim, teknoloji ve girişimcilik kültürünün hızla gelişmesi için üstümüze düşen milli görevi yerine getirme gayreti içerisindeyiz. Bu vizyon doğrultusunda kurulacak olan Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğümüzün, Türkiye’nin 2023 hedeflerinde yer alan milli gelirin %3’nün Ar-Ge’ye ayrılması hedefine uyumlu olarak 2022 yılı belediye bütçesinin %3’nün temel ve sosyal bilim çalışmalarına ayıracağız. 2023 yılında ise bu bütçeyi %10 olarak gerçekleştirmeyi hedefliyoruz” dedi. 

3 stratejik hedefimiz var

Mamak Füzyon markası ile çalışmalarını yürütecek olan Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü’nün 3 stratejik hedefi olduğunu da kaydeden Köse, “Bu hedeflerin ilki Mamak’ta bilim ekosisteminin güçlendirilmesi olacak. Devamında ise geleceğin mesleklerine uygun nitelikte bölge sanayisine genç istihdam kazandıracağız. 
Bununla birlikte bölgede teknolojiyi geliştiren gençlere destekler verip girişimcilik ekosistemini kurmak ve bu sistemi geliştirmek istiyoruz” dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mamak’ın bütçesine onay21 Ekim 2021 Perşembe 00:08
  • 150 Yeni İtfaiyeci Alınacak21 Ekim 2021 Perşembe 00:07
  • Hibe Buğday Desteği 21 Ekim 2021 Perşembe 00:06
  • KKTC’den Etimesgut’a Ziyaret21 Ekim 2021 Perşembe 00:05
  • Türbeler Bakıma Alındı21 Ekim 2021 Perşembe 00:04
  • Bağlıca Bulvarı-Çevre Yolu Bağlantısı Trafiğe Açıldı21 Ekim 2021 Perşembe 00:03
  • Altındağlı Boksörler 11 Madalya Kazandı21 Ekim 2021 Perşembe 00:02
  • AK Gençlikten Kırtasiye Yardımı21 Ekim 2021 Perşembe 00:01
  • Yenimahalle’nin 2022 bütçesi 720 milyon 500 bin20 Ekim 2021 Çarşamba 00:13
  • Sincan Müzik Akademisi Kapılarını Açıyor20 Ekim 2021 Çarşamba 00:12
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti