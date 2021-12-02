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Mamak Belediyesi altyapı hizmeti rekor kırıyor

Mamak Belediyesi, altyapı çalışmalarında da her yıl rekor kırmaya devam ediyor.
Mamak Belediyesi altyapı hizmeti rekor kırıyor

Mamak’taki mahalle ve sokakların alt yapı eksikliklerini gideren Mamak Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz yıl Ocak ayından itibaren 96.174 ton asfalt, 45.633 metre bordür, 7440 metre imarlı yol açımı, 28.030 metre malzemeli yol bakımı, 41.885 metrekare tretuvar yapımı, 1156 metrekare istinat duvarı, 2229 metre merdiven yapımı gerçekleştirdi. Bölgenin gelişme sürecinde alt yapı çalışmalarının önemine dikkat çeken Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Hiç bir noktayı göz ardı etmeden çalışmalarımıza durmaksızın devam ediyoruz” dedi. 

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İlkemiz vatandaşa daha iyi hizmet

Mamak’ın her köşesinin ihtiyaçlarını bir bir giderdiklerinin altını çizen Başkan Köse, “İlçemizde de hızlı yapılaşmayla paralel bir şekilde altyapı çalışmalarımız artarak devam ediyor. Mamak Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü bu anlamda hummalı çalışmalarını sürdürüyor. Belediyecilik hizmetlerini ilçenin her köşesine yaymaya devam edeceğiz” dedi.

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