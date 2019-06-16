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Mamak Mobil Anaokulunda mezuniyet

Mamak Belediyesi’nin, hizmete sunduğu Mobil Anaokulu’ndan 143 minik karne sevinci yaşadı.
Mamak Mobil Anaokulunda mezuniyet

    
Mamak Belediyesi’nin dezavantajlı bölgelerde uyguladığı Mobil Anaokulu’nda, okul öncesi eğitime katılamayan 3-6 yaş gurubu için özel olarak tasarladığı otobüste miniklere hem eğlence hem de eğitim ulaştırıldı. Öğrenmenin yanı sıra oyuncaklarla dolu otobüste hoşça vakit geçiren miniklere, karnelerini Mamak Belediye Başkanı Murat Köse verdi.

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Eğitim ayaklarına gidiyor

Okul öncesi eğitimin son derece önemli olduğunu ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Çeşitli sebeplerden dolayı okula gidemeyen minik öğrencilerimizin mobil anaokulu uygulaması ile eğitimi ayaklarına götürüyoruz. İlçemizdeki her bir çocuk gözümüzün nuru, her biri gönlümüzde ayrı bir yere sahip. Mobil anaokulumuzda eğitim gören yüz kır üç yavrumuzun karne heyecanına ortak olduk. Çocuklarımıza hayat boyu başarılar ve iyi tatiller diliyorum” dedi.

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