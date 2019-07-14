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Mamak Saimekadın Amfi Tiyatro’da gerçekleşen çocuk şenlikleri devam ediyor

Mamak Belediyesi’nin her Cuma akşamı çocuklar için düzenlediği Çocuk Şenliği dolu dizgin devam ediyor. 
Mamak Saimekadın Amfi Tiyatro’da gerçekleşen çocuk şenlikleri devam ediyor

Saimekadın Amfi Tiyatro’da gerçekleşen ve sihirbaz gösterisi, balon şov, Hacivat- Karagöz ve illiüzyon gibi etkinliklerin yer aldığı şenlik, zengin içeriği ile çocuklara unutulmaz bir gün yaşattı. 

Çocuk gülerse şehir güler

Mamak’ın çocuk sesleriyle şenlendiğini belirten Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Bir şehrin çocukları gülüyorsa o şehir güler. Çünkü şehrin geleceği çocuklardadır. Geleceğimizin umut ışığı olan çocuklarımızı mutlu etmek ve sağlıklı bir gelecek temin etmen en temel görevlerimizdendir. Çocuk Şenliği’nde bir nebzede olsun çocuklarımız teknolojiden uzaklaşarak, aileleri ile birlikte unutulmaz bir gün yaşıyor” dedi. Çocuklara ücretsiz mısır ikram edildi.


 

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