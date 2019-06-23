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Mamak'ta genç tiyatrocular mezun oldular

Mamak Belediyesi Kent Tiyatrosu yeni dönem mezunlarını verdi. 
Mamak'ta genç tiyatrocular mezun oldular

Tiyatroya gönül vermiş, bu alanda kendini geliştirmek isteyen gençlere kapılarını açan Mamak Belediyesi Kent Tiyatrosu, 60 kursiyerini sahnede mezun etti.1 yıl boyunca onlarca oyunu sahneleyen kursiyerler bu süre içerisinde diksiyondan fonetiğe, oyunculuktan tiyatro tarihine kadar birçok alanda dersler aldı. Teoride gördüğü bilgileri sahnede pratiğe döken oyuncular kendilerini hem teorik hem pratik olarak geliştirebilme şansı buldu.

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Kursiyerleri tebrik etti

Kültürel gelişmeyi sağlayan en önemli unsurlardan biri olan ve güldürürken aynı zamanda insanı düşündüren tiyatronun, sahne sanatları içerisinde önemli bir yere sahip olduğunu belirten Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Bilhassa gençlerimizin yeni beceriler kazanmaları ve kültürel gelişimleri için bu sanat dalı içerisinde yer almaları ve toplumda tiyatro bilincinin gelişmesine katkı sağlaması bizler için çok önemli. Genç kursiyerlerimizi aldıkları sertifikalar için tebrik ediyor bundan sonraki sanat hayatlarında başarılar diliyorum” dedi. 


 

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