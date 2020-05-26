Manisa’da 3 apartman karantinaya alındı

Manisa’nın Turgutlu ilçesine bağlı Selvilitepe Mahallesi Deniz Sokak üzerinde bulunan 17, 19 ve 21 numaralı apartmanlar koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Turgutlu Kaymakamlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“İlçemiz Selvilitepe Mahallesi Deniz Sokak No: 17-19 ve 21 numaralı apartmanlarda bulunan vatandaşlarımızın arasında, salgınla mücadele kapsamında yapılan koronavirüs (Kovit-19) testlerinde pozitif sonuçların artış göstermesi nedeniyle adreste belirtilen apartmanların 24.05.2020 tarihi saat 09:00 itibariyle; korona virüs salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını önlemek amacıyla ikinci bir değerlendirmeye kadar Turgutlu İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun 24.05.2020 tarihli ve 2020/64 sayılı kararı ile apartmanlar karantina altına alınmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”
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