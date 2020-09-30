Mavi Vatan

Yıllarca emperyalist Avrupa diğer ülkeler Yunanistan’ı bize karşı bir kukla olarak kullanmışlardır. Yunanistan Cumhurbaşkanı Meis adasına gelerek bu adalarda 5000 yıllık kültür değerlerimiz var diyerek kendilerinin olduğu imajını vermiştir.

“Meis adası 5000 yıl önce Aka Türklerinin elindeydi Yunan falan yoktu. Yunanistan 3500 yıl önce Yunanistan’a gelmiştir.” EK-1

Adalar İtalyanlara verilmişti, Meis adası dahil. 1947 yılında fırsat düşkünlüğünü kullanarak Yunanistan’a geçmiştir. Silahsızlandırılmak şartıyla Yunanistan’a verilmiştir.

“Romen Diyojen'in ordusundaki komutanların çoğunluğu, ordunun yarısı Türklerdir. Türkler( Peçenekler, Urlar. Karamanlar) 15.000 yıl önce Anadolu’da idiler.

Karamanoğulları ayrılı. Anadolu’ya 1071’de gelmiştir Akdeniz, Ege birer Türk suları idi. Dünyanın en zeki ilme hizmet etmiş, haritalarla keşiflerini ispatlamış kahraman denizcilerimiz bu sularda hizmet vermiştir.

Osmanlı yıkıldıktan sonra yağmalanan ata yadigarı topraklardan sonra sıkılmadan bizlere ait yerlerde işgalciler sömürü çarklarını zebanilere adalarımıza sahip çıkmaktadırlar.

Sevil haritasıyla Akdeniz’in %4 bize bırakılmış, Yunanistan çöreklenmek istemiştir. Bu durumda balık bile tutulmaz. Biz kıta sahanlığı ile adaların sahibi olduğumuz belirterek Birleşmiş Milletlere müracaat etmişizdir.

Ata yadigarı denizlerimize ve adalarımıza leş kargaları sahiplenmek istemektedirler. Çöküşe geçmiş Avrupa, olmayacak oyunlar oynamaktadırlar.

Eski Türkiye yok, ayağa kalkan diri, canlı kahramanlar diyarı Türkiye var. Mazlumların yol beklediği, haksızlığa tahammülü olmayan, hakkını takip eden ayakta Türkiye var. Sakın ha bir yanlışlığa tenezzül etmeyin hafif kalırsınız

Yeniden dirilişte var olma mücadelemizde ülkeme yan bakmayın, kazanan haklı olandır. Parti, siyaset, mezhep, ırk vs. ayrımı yapmadan ordumuzun ve güvenlik güçlerimizin namlusu ne tarafa döndüyse millet olarak tek vücut o tarafa yönelelim. Düşmana karşı tek vatan tek bayrak. Vatan diye tek yumruk, tek güç olmalıyız. Buna uymayanlar olursa çöküşte, yok oluşta ilk kendileri altta kalır.

Vatan deyince millet olarak aynı istikamete, kan içiciler, emperyalistlere karşı, bağımsızlığımızın mücadelesinde tek vücut olmalıyız.



EK-1: Dr Erdoğan KARAKUŞ

Emekli Hava Pilot Korgeneral