Anadoluyu ilmek ilmek ören kadınlarımız

Ankara Ticaret Odasının (ATO) 24-27 Eylül 2020 tarihinde düzenlemiş olduğu, “Kooperatifler Fuarı”nı gezme şansımız oldu. Bildiğiniz gibi kooperatifler üyelerinin ürettikleri ürünleri değerlendiren, pazarlayan son derece önemli kuruluşlardır. Ülke ekonomisine katkılarının ne kadar önemli olduğunu herkes bilir.

Fuarı gezerken dikkatimizi çeken kadınlarımızın bir araya gelerek oluşturdukları kooperatifler oldu. Türk Kadınının diğer dünya kadınları arasında ki onurlu yerleri asla tartışılmaz. Türk Kadınını, savaşta, barışta, ekonomide, aile düzeninin devamında sürekli olarak erkeğinin yanında görürüz. Yeri gelir komutan olur, işçi olur, patron olur, siyasetçi olur, diplomat olur, yeri gelir anne olur vs.

İşbirliği ve güç birliği yapan, İç Anadolu Birliği ve TÜMGİAD (Tüm Üretici Kadın Kooperatifleri Güç Birliği) ile son derece verimli çalışmalara imza atan, üç hanım kooperatifi üyeleri ile sohbet etme imkânımız oldu. TÜMGİAD Antalya İl Başkanı ve Kumluca Yörük Türkmen Derneği Başkanı Nurcihan Karagunlu Uğurel, Kalecik Hanımeli Kooperatif Başkanı İmre Bektaş ve El Emeği Kadın Girişimci ve İşletme Kooperatifi (ELEK) kurucularından Melahat Bayram.

Bunlar sadece fuarda yer almış olan kadın kooperatiflerimizden bir kaçı.

Bu güne kadar sürekli olarak erkek egemenliğinin hakim olduğu kooperatifleri bilir, onların üretim faaliyetlerini dinler, ülke ekonomisine olan katlarını anlatır, yazarçizerdik.

Fuardaki ziyaretimiz, Anadolu’nun güzelliklerini ilmek ilmek ören, ailenin temeli olan, varlığımızı borçlu olduğumuz, hürriyet ve bağımsızlığımızın sembolü haline gelen kadınlarımız, bu gün aile ve ülke ekonomisine katkı sunmak için, “Dün cephede düşmana karşı savaştım, cephane taşıdım, şehit oldum, gazi oldum, bugünde ekonomik mücadele de bende varım” dercesine bir araya gelip, el emeklerini, göz nurlarını, ürettikleri ürünleri beğenimize sunup pazarlıyorlar.

Bütün takdirlerin üzerinde olan kadınlarımıza neden örgütlenme ihtiyacı duyduklarını sorduğumuzda, El Emeği Kadın Girişimci Üretim ve İşletme Kooperatifi (ELEK) kurucularından Sayın Melahat Bayram, hepimize ders niteliğinde ki cevabı bizleri uzun uzun düşünmeye sevk etti.

Sayın Bayram; “Bizim gibi Anadolu’da binlerce kadınımız var. İsimleri, Ayşe’dir, Melahat’tır, Fatma’dır. Ama hepsinin ortak bir gayesi var, “Ekonomik zorluk veya başka sosyal nedenlerden dolayı okumamış veya okuyamamış evlatlarını okutarak kaybolmuş veya kaybolmaya yüz tutmuş yeteneklerinin ortaya çıkmasını sağlayarak ülkemize kazandırmak, güvenli aile, güçlü gelecek ilkeleri doğrultusunda aile ve ülke ekonomisine katkıda bulunmaktır. Anadolu’mun o nur yüzlü, fedakâr, cefakâr kadınları, el açıp dilenmek, yardım beklemek yerine, ya kadın kooperatiflerimizin açtıkları kurslara katılarak yeteneklerini keşfederek üretime katkıda bulunurlar ya da kadın kooperatiflerinin kendilerine sundukları imkânlarla el emeği, göz nuru ürünler üretir sergilerler, pazarlarlar.

Kadınlarımız kooperatifler vasıtasıyla ürettikleri ürünlerini değerlendirerek ülke ve aile ekonomisine katkıda bulunmalarını sağlamak bizim en büyük idealimizdir. Kadınlarımız Kooperatiflerimizin destekleri ile bir adım daha ileri gidererek ürettikleri ürünleri ihraç ederek dünya kadınlarına örnek oldular. “

Sayın Bayram sözlerine devamla, ”Devletimiz Kadın Kooperatiflerini daha fazla desteklemeli. Hibe veya faizsiz krediler vermeli, ürünlerin çok daha iyi pazarlanması için her türlü imkânı sunmalı. Türk Kadınının neler yapabileceğini herkes gördü. Devletimizden bizlere çok daha fazla imkân sunmasını, bizleri her ortam da desteklemelerini bekliyoruz” diyerek sıkıntılarının bir kısmını dile getirdi.

Sayın Bayram, “ Bu vesile ile işbirliği ve güç birliği yaparak, kadın kooperatiflerimize verdikleri desteklerden dolayı, bütün kadınlarımız adına, İç Anadolu Birliği’ne ve TÜMGİAD’a teşekkür ediyoruz.” diyerek konuşmasını bitirdi.

Evet, bu sese kulak verilmeli, kadın kooperatiflerimiz çok daha fazla desteklenmeli. Ürünlerinin pazarlanması konusunda her türlü kolaylık gösterilmeli. Onlar dinlenilmeli, ziyaret edilip sorunlarına çözüm yolu bulunmalı. Çünkü onlar dün cephede bu ülkenin yılmaz savaşçıları idi, bugün ekonominin yılmaz savaşları oldular. Onlara güç veren STK‘lara da her türlü imkan sunulmalı.

TÜMGİAD Başkanı İzzet Oben Çürük, “İç Anadolu Birliği ile güç birliğimiz gelişerek her platformda devam edecek. STK’lar devletin, eli, gözü, kulağı, sesi, nefesi. Bizler hamaset nutukları yerine dün olduğu gibi bu günde üzerimize düşeni yapacağız, yapmaya devam edeceğiz. Kadın kooperatiflerimize her türlü desteği vererek hak ettikleri yerde olmaları için elimizden geleni onlara sunacağız. Yeter ki onlar üretip, ürünlerini sunsunlar. Üretmek onlardan, her türlü destek bizden”

Hepinizin işte bu! Dediğinizi duyar gibiyim. Çünkü STK lar, devletin gidemediği yere giden, ulaşamadığı yere ulaşan, sorunları yerinde görüp çözen, sessiz çoğunluğun sesi olan, yasalar ve yönetmelikler çerçevesinde hareket eden, demokrasinin olmazsa olmaz vazgeçilmez unsurları, demokratik bir toplumun ifadesi olan kuruluşlardır.

Toplumun her alanında var olan, bulundukları yerlere, “Buraya kadın eli değişmiş” dedirten, Anadolu’yu güzelliklerle ilmek ilmek ören bütün kadınlarımızı saygı ve minnetle selamlıyorum.

İsmet Taş – İç Anadolu Birliği Genel Başkanı

Dünya Muhabirler Birliği Türkiye Temsilcisi