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Meslek liselerinin ekonomiye katkısı artıyor

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı meslek liseleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen üretim kapasitesini geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25 artırarak 10 ayda ekonomiye 330 milyon liralık katkı sundu.
Meslek liselerinin ekonomiye katkısı artıyor

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), koronavirüs önlemleri kapsamında mesleki ve teknik Anadolu liselerinde üretim kapasitesini harekete geçirmişti.

Temizlik ve dezenfeksiyon ürünlerinden maskeye, tek kullanımlık önlük ve tulumdan yüz koruyucu sipere kadar pek çok ürünün seri üretimine geçen meslek liseleri, öğrencilerin uygulama becerilerini geliştirmesine önemli katkısı olan döner sermaye kapsamındaki kapasitesini artırmayı sürdürüyor.

Bu kapsamda, 2019'da yapılan üretimden elde edilen gelir, 2018'e göre yüzde 40 artarak 400 milyon liraya ulaşmıştı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle okulların uzun süre kapalı olmasına rağmen bu yıl da artış eğilimi devam ediyor. Bu yılın ilk on ayında, meslek liselerinde üretimden elde edilen gelir, 2019'un aynı dönemine göre yüzde 25 artarak 330 milyon liraya ulaştı.

Konuyla ilgili AA muhabirinin sorularını yanıtlayan MEB Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, son iki yılda mesleki eğitimde döner sermaye kapsamında meslek liselerindeki üretim kapasitesini artırmaya ve eğitim-üretim-istihdam döngüsünü güçlendirmeye çalıştıklarını söyledi.

Yapılan düzenleme ve planlamalar sonucunda geçen yıl üretimden elde edilen gelirin 2018'e göre yüzde 40 arttığını aktaran Özer, şunları kaydetti:

​"Kovid-19 salgını nedeniyle bu yıl daha önce üretim yapılabilen çoğu üretim kaleminde sıkıntı yaşanmasına rağmen üretim portföyünde değişikliğe giderek bu sıkıntıyı aşmaya çalıştık. Özellikle maske, dezenfektan, yüz koruyucu siperlik, maske makinesi ve solunum cihazı gibi bu süreçte talep edilen ürünlerin üretimine odaklandık. Dolayısıyla Kovid-19 salgınına rağmen 2020 yılının ilk on ayında 2019'un aynı dönemine göre üretimden elde edilen geliri yüzde 25 artırabildik. Bu yılın on ayında üretimden en fazla gelir sağlayan ilk üç il sırasıyla İstanbul, Ankara ve İzmir. Bu dönemde mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarının yaptıkları üretimlerden İstanbul 33 milyon 884 bin lira, Ankara 25 milyon 955 bin lira ve İzmir 15 milyon 545 bin lira gelir elde etti."

İstanbul Küçükçekmece Nahit Menteşe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi birinci
Özer, okullar bazında yapılan üretim sıralamasında 7 milyon 656 bin liralık üretimle İstanbul Küçükçekmece Nahit Menteşe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin birinci, Kütahya Prof. Dr. Necmettin Erbakan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin 6 milyon 328 bin liralık üretimle ikinci ve Kayseri Melikgazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin 5 milyon 982 bin liralık üretimle üçüncü olduğu bilgisini paylaştı.

Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, 2020'de bu süreci başarıyla yürüten Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne, tüm il müdürlerine, okul yöneticilerine öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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