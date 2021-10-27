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MHK'nin yeni başkanı resmen açıklandı!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Merkez Hakem Kurulu (MHK) yeni başkanının Ferhat Gündoğdu olduğunu açıkladı.
MHK'nin yeni başkanı resmen açıklandı!

TFF, MHK'nın yeni başkanının Ferhat Gündoğdu olduğunu açıkladı.

TFF'den yapılan açıklama:

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün gerçekleştirdiği toplantıda Merkez Hakem Kurulu’nun Başkan ve üyelerini belirledi. 

Ferhat Gündoğdu başkanlığındaki Merkez Hakem Kurulu şu üyelerden oluşuyor:

BAŞKAN
Ferhat Gündoğdu

ÜYELER
Yunus Yıldırım 
Ahmet Şahin
Sebahattin Şahin
Hakan Sivriservi
Kamil Abitoğlu
Nihat Mızrak
Hikmet Öksüzoğlu
Serdar Çakıroğlu

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