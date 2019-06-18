Michel Platini gözaltına alındı

Eski UEFA Başkanı Michel Platini, 2022 Dünya Kupası'nın Katar'a verilmesi soruşturması kapsamında gözaltına alındı.
Platini, 2022 Dünya Kupası'nın Katar'a verilmesi sırasındaki yolsuzluk iddiaları nedeniyle Fransa'da gözaltına alındı.
Fransız futbol adamı, dev turnuvanın Katar'a verilmesiyle ilgili rüşvet almakla suçlanıyor. Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin danışmanı da ifade veren isimler arasında.
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