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Milli cimnastikçiler Avrupa Şampiyonası'nda 'altın' için mücadele edecek

Mersin'de 9-13 Aralık'ta düzenlenecek 2020 Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda mücadele edecek milli sporcular, "altın" madalya hedefiyle hazırlanıyor.
Milli cimnastikçiler Avrupa Şampiyonası'nda 'altın' için mücadele edecek

Artistik Cimnastik Milli Takımı Antrenörü Yılmaz Göktekin, AA muhabirine, şampiyonada, erkeklerde Türkiye ile 14 ülkenin yer alacağını belirtti. 

Uzun süre sonra bir Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edeceklerini belirten Göktekin, "Pandemi sürecinde antrenmanlarımıza ara vermedik. Her an yarışma olacakmış gibi sporcularımızı dinç tuttuk. Sporcularımıza antrenman yapamamanın sendromunu yaşatmak istemedik." dedi.

Göktekin, şampiyonaya iyi hazırlandıklarını anlatarak, şöyle konuştu:

"Hem gençlerde hem büyüklerde hedefimiz şampiyon olmak. Tabii ki ciddi rakiplerimiz var. Onlarla beraber çok iyi bir yarışma olacağını düşünüyorum. Böyle bir fırsatı da iyi değerlendireceğimizi düşünüyorum. Çünkü gelen rakipler de bizim kadar güçlü. Hem gençlerde hem büyüklerde takım olarak da bireysel olarak da iyi madalyalar çıkaracağımızı düşünüyorum."

İbrahim Çolak: "Yarışmaya katılıp katılmayacağım belli değil"
Dünya şampiyonu milli cimnastikçi İbrahim Çolak, omzundan ameliyat geçirdiğini hatırlattı.

Kendisini çok daha iyi hissettiğini ancak bazen antrenmanlarda aksaklık yaşayabildiğini aktaran Çolak, şunları kaydetti:

"Diğer omzum kadar rahat değilim. Omuz ağrımdan dolayı bazı hareketlerimi yapamıyorum. Bu antrenman performansımı etkileyebiliyor. Biraz beni zorluyor. Yarışmaya az bir zaman kaldı. Şu anda yüzde yüz yarışmaya katılıp katılmayacağım belli değil. Son ana kadar çalışmaya devam etmek istiyorum."

Ahmet Önder: "Elimizden gelenin en iyisini yapacağız."
Ahmet Önder de Avrupa Şampiyonası için çok heyecanlı olduklarını söyledi.

Şampiyonanın Mersin'de yapılmasının çok önemli olduğunu dile getiren Ahmet Önder, "Ülkemizde olması hem mutluluk hem de gurur verici. Biz de elimizden gelenin en iyisini yapacağız." dedi.

Ahmet Önder, İzmir'deki depremin çok üzücü olduğunu belirterek, "Antrenman bakımından bir kaybımız olmadı ama psikolojimiz etkilendi." diye konuştu.

Ferhat Arıcan: "Bireysel olarak paralel aletinde şampiyonluğu hedefliyorum"
Ferhat Arıcan ise yaklaşık 9 ay sonra tekrar Mersin'de Avrupa Şampiyonası'nda bir yarışmaya çıkacaklarını kaydetti.

Avrupa Şampiyonası'nda takım olarak şampiyonluğu istediklerini belirten Ferhat Arıcan, "İlk kez Avrupa Şampiyonası'nda madalya alma hedefimiz var takım olarak. Şampiyonluğu hedeflemek de Türk cimnastiği için büyük bir adımdır. Bireysel olarak paralel aletinde şampiyonluğu hedefliyorum. Umarım her şey yolunda gider, yarışma olur ve hedeflerimize ulaşırız." değerlendirmesinde bulundu.

Ferhat Arıcan, İzmir'de 30 Ekim'de meydana gelen deprem sırasında antrenmanda olduğunu belirterek, "Geçmiş olsun diyorum İzmir'e ve ölenlerin yakınlarına başsağlığı diliyorum. Depremden sonra biraz psikolojik olarak antrenmanlara adapte olamadık ama yavaş yavaş yaralarımızı sarıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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