Milli güreşçi Abdullah Toprak: Hamza Yerlikaya'yı örnek alıyorum

Milli güreşçi Abdullah Toprak, "Asrın Güreşçisi" unvanına sahip Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya'yı örnek aldığını söyledi.

Kariyerinde daha önce Gençler Avrupa Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda altın madalya, Dünya Yıldız Erkekler Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda bronz madalya ve 23 yaş altı Avrupa üçüncülüğü gibi başarıları bulunan Abdullah Toprak, AA muhabirine, hedefleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Güreşe, milli sporcu olan ağabeyi Veysel Toprak ve dayısı Hüseyin Aslan'ı izleyerek başladığını belirten Abdullah, "Bütün büyük güreşçi abilerimizden bir şeyler öğreniyoruz. İnşallah biz de ileride onlar gibi Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonu oluruz. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Her birine büyük saygı duyuyorum ama ben kendime Asrın Güreşçisi Hamza Yerlikaya'yı örnek alıyorum." diye konuştu.

"İlk hedefim olimpiyatlara katılabilmek"

Güreşe 2008 yılında başladığını anlatan milli sporcu, hayalinin olimpiyat şampiyonluğu olduğunu ifade etti.

Şu anda olimpiyatlar için 2 kota aldıklarını ve geriye 3 kota kaldığını hatırlatan Abdullah, "İleride hayalim olimpiyat şampiyonluğu. İlk hedefim ise olimpiyatlara katılabilmek. Şu anda 67, 77 ve 87 olmak üzere 3 kotamız kaldı. Benim yeni sıkletim 67. Şu anda büyüklerimiz bu kotayı alamadı. Olimpiyatlar 2021'e ertelendi. Türkiye Şampiyonası gerçekleşirse ve orada şampiyon olursam, hocalarım bana şans verirse olimpiyatlara gitme durumum var." şeklinde konuştu.

Avrupa şampiyonluğunun çok güzel bir duygu olduğunu dile getiren Abdullah, "Bu gerçekten anlatılabilecek bir duygu değil. Bayrağı temsil etmek çok özel. İstiklal Marşı'mızı okurken ağlayasın geliyor ama ağlayamıyorsun çünkü büyük bir sevinç var. Resmen titreyerek okuyorsun. Çok güzel bir duygu, bayrağımızı göndere çekmek en büyük dileğim." ifadelerini kullandı.

"Güreş ailesinin birbirine desteği bence hiçbir sporda yok"

Abdullah, güreş ailesinin birbirine çok destek olduğunu aktardı.

İyi ve kötü zamanlarında sürekli başarılı güreşçilerin kendisini arayarak moral verdiğini ve bunun çok önemli olduğunu vurgulayan genç güreşçi, şunları kaydetti:

"Güreş ailesinin birbirine desteği bence hiçbir sporda yok. Sen sakatlandığında veya maç dönemlerinde güreşçi büyüklerin seni arayıp motive etmeye çalışıyorlar. Geçen yıl Avrupa Şampiyonası'nda finale kalınca büyük şampiyonlarımız beni aradı. Yapabilirsin, tüm Türkiye senin arkada bunu unutma dediler ve beni motive ettiler. Bu, çok önemli bir destek. Bir şampiyonun seni araması çok onur verici."

Güreşin Türkiye için önemine değinen Abdullah, bu spora daha çok destek verilmesi gerektiğini de ifade etti.

Milli sporcu, sözlerini koronavirüs sürecine değinerek sonlandırdı:

"Koronavirüs sürecinde performans olarak düşüşe geçtik. Daha da düşmemeye çalışıyoruz. Kondisyonumuzu korumaya çalışıyoruz. Ben koşu yapıyorum, ağırlık çalışıyorum. Vücudumun direncini düşürmemeye özen gösteriyorum. Evde sporumuza devam ediyoruz. Süreç sonlandığında fiziksel eksikliğimin toparlanması 10 gün kadar sürer, diye düşünüyorum. İlk haftalarda zorlanacağız. Evde olduğumuz için hamlaşmış olabiliriz. Evde kendime birkaç malzeme aldım. Dambıl, plaka ve lastik, güreşçi için en önemli malzemeler. Bunların yanında şınav ve mekik de yaparak performansımı korumaya çalışıyorum."