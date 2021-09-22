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Muhtaçlara cansuyu oldular

Cansuyu Derneği Mali’de 34 tane su kuyuları açarak bölgedeki muhtaçlara umut oldu.
Muhtaçlara cansuyu oldular

Nerede gerçek bir muhtaç varsa orada olmayı kendisine amaç edinen Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, dünyanın dört bir köşesindeki yardım faaliyetlerine yoğun şekilde devam ediyor.
 Cansuyu Derneği, dünyada 2 milyardan fazla insanın temiz suya erişim sorununu çözmek için başlattığı “Su Kuyusu Projesi” ile milyonlarca insanı hasret kaldıkları temiz içme suyuna kavuşturuyor. Kurulduğu günden bu yana Asya, Afrika ve Uzak Doğu ülkelerinde binlerce su kuyusu açmayı başaran dernek, Su Kuyusu Projesi’ni büyüterek devam ediyor.

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 Batı Afrika Ülkesi Mali’nin Segue bölgesinde 34 tane su kuyusu açan Cansuyu, bölgedeki yüz bin insanı temiz suya kavuşturdu.  Açılan su kuyuları ile bir yandan çamurlu suyun neden olduğu birçok hastalığında önüne geçiliyor, diğer yandan tarımsal ve hayvansal faaliyetlerin gelişmesine de destek olunuyor. 

Gerçekleştirilen Organizasyon hakkında açıklamalarda bulunan Cansuyu Derneği Mali Koordinatörü Yaşar Gürtoklu Mali’nin kurak bölgelerinde açtıkları 34 tane temiz su kuyusu ile bölgedeki büyük bir ihtiyacın karşılandığını ve mazlumlara umut olunduğunu söyledi. Gürtoklu: “ Afrika’daki çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Bu kıtadaki kavurucu sıcaklar ve imkansızlıklarından dolayı insanlar temiz suya hasret çekerek yaşamlarını sürdürüyorlar. Bizlerde Cansuyu olarak bu ülkelerde binlerce su kuyusu açtık ve açmaya devam ediyoruz. Son olarak Batı Afrika Ülkesi Mali’de yüz bin kardeşimizin temiz su ihtiyacını karşılamak için Segue bölgesine bağlı kurak köylerde 20 tane su kuyusu açtık. Hayırsever bağışçılarımızın desteği ile açtığımız kuyular bölgedeki kardeşlerimizin yüzünde tebessüme dönüştü. Bugüne kadar onlarca ülkede binlerce su kuyusu açtık ve açmaya da devam ediyoruz. Mazlum kardeşlerimizin temiz su sıkıntısını çözmek için büyük bir gayretle çalışıyoruz.” dedi.
 

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