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Müteahhitlerle sahur yaptı

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Mamak İnşaat Müteahhitleri Derneği üyeleri ile sahurda bir araya geldi.
Müteahhitlerle sahur yaptı

Dernek tarafından düzenlenen sahur buluşmasında müteahhitlerle tek tek sohbet eden Köse, “Ramazan Ayı bereket ayıdır. Paylaşmanın ve yardımlaşmanın en güzel örnekleri sergilenir. Sahurun çok ayrı bir bereketi var. Gecenin bu saatinde, birlik içerisinde hemşerilerimizle aynı sofrayı paylaşıyoruz. Böyle güzellikleri yaşamaya, paylaşmaya ihtiyacımız var. Allah birlik ve beraberlik içinde bayrama erişmeyi nasip etsin” dedi.

Bu şehre birlikte değer katacağız

Mamak’ın hızla büyüyen ve gelişen bir ilçe olduğunun altını çizerek, müteahhitlerin de bu gelişimde etkin rol oynadığını söyleyen Köse, “İlçemizin gelişmesinde müteahhitlerimizin rolü çok büyük. Hep birlikte atacağımız adımlarla ilçemizin değer kazandığını görmek ayrı bir mutluluk katacak. Hep birlikte güzel Mamak’ımızı hak ettiği seviyeye ulaştıracağız” dedi.

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