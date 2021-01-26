  • BIST 1.537
  • Altın 440,212
  • Dolar 7,3800
  • Euro 8,9515
  • Ankara 8 °C
  • İstanbul 14 °C
  • İzmir 17 °C
  • Konya 7 °C
»

NBA'de Cedi'nin 20 sayısı Cavaliers'ın galibiyetine yetmedi

Los Angeles Lakers'ın yıldız oyuncusu LeBron James, eski takımı Cleveland Cavaliers'a karşı 46 sayı attı.
NBA'de Cedi'nin 20 sayısı Cavaliers'ın galibiyetine yetmedi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman, 115-108 yenildikleri Los Angeles Lakers karşılaşmasında 20 sayı kaydetti.

NBA'e 9 maçla devam edildi. Memphis Grizzlies-Sacramento Kings ve New Orleans Pelicans-San Antonio Spurs karşılaşmaları, takımlardaki yeni tip koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi.

Lig lideri Lakers, Cavaliers'ı 115-108 yenerek bu sezon deplasmanda oynadığı 10. mücadeleden de galip ayrıldı. Son şampiyon Lakers, sezona üst üste 10 deplasman maçı kazanarak başlayan NBA tarihindeki 6. takım oldu.

Lakers'ın yıldız oyuncusu LeBron James, eski takımı Cavaliers'a karşı 21'i son çeyrekte olmak üzere 46 sayı, 8 ribaunt, 6 asist üretti. Anthony Davis de 17 sayı, 10 ribaunt, 3 top çalma, 3 blokluk katkıda bulundu.

Cavaliers'ta 25 sayı, 17 ribauntla "double double" yapan Andre Drummond ve 20 sayı, 2 ribaunt, 2 asist, 3 top çalmayla oynayan Cedi Osman'ın gayreti, yenilgiyi önleyemedi.

Furkan Korkmaz ise takımı Philadelphia 76ers'ın 119-104 kaybettiği Detroit Pistons maçını 7 sayı, 4 ribauntla tamamladı.

Mavericks, Doncic'in etkili oyununa rağmen kaybetti
Denver Nuggets, konuk olduğu Denver Nuggets'ı 117-113 mağlup ederek peş peşe 4. karşılaşmasını kazandı.

Nuggets'ı galibiyete, 30 sayı, 8 ribaunt üreten Michael Porter ve 20 sayı, 10 ribauntla "double double" yapan Nikola Jokic taşıdı.

Mavericks'in Sloven oyuncusu Luka Doncic, 35 sayı, 16 asist, 11 ribauntla kariyerinin 31'inci "triple double"ına imza attı.

Sonuçlar
Detroit Pistons-Philadelphia 76ers: 119-104

Orlando Magic-Charlotte Hornets: 117-108

Indiana Pacers-Toronto Raptors: 129-114

Brooklyn Nets-Miami Heat: 98-85

Cleveland Cavaliers-Los Angeles Lakers: 108-115

Dallas Mavericks-Denver Nuggets: 113-117

Chicago Bulls-Boston Celtics: 103-119

Golden State Warriors-Minnesota Timberwolves: 130-108

Portland Trail Blazers-Oklahoma City Thunder: 122-125

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İstanbul'da 'süper' maç26 Ocak 2021 Salı 11:58
  • Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Büyükekşi: Talihsizlikler olmasa belki de ligin zirvesindeydik26 Ocak 2021 Salı 11:57
  • Göztepe'de Burak Süleyman eski takımı Kocaelispor'a kiralandı26 Ocak 2021 Salı 10:44
  • NBA'de Cedi'nin 20 sayısı Cavaliers'ın galibiyetine yetmedi26 Ocak 2021 Salı 10:44
  • TFF Süper Kupa sahibini buluyor26 Ocak 2021 Salı 10:29
  • Trabzonspor ile yolları ayrılan Pereira ve eşi Natacha Esmail'den teşekkür mesajı26 Ocak 2021 Salı 09:29
  • Trabzonspor'da Portekizli futbolcu Pereira'nın sözleşmesi karşılıklı feshedildi25 Ocak 2021 Pazartesi 16:26
  • Beşiktaş Vodafone Park'ta en uzun galibiyet serisini geliştiriyor25 Ocak 2021 Pazartesi 14:18
  • Denizlispor ilk devreyi sıralamanın en altında kapattı25 Ocak 2021 Pazartesi 13:28
  • Göztepe iyi başladığı ilk devreyi istediği gibi bitiremedi25 Ocak 2021 Pazartesi 13:28
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti