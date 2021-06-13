  • BIST 1.461
  • Altın 506,251
  • Dolar 8,3655
  • Euro 10,1213
  • Ankara 17 °C
  • İstanbul 22 °C
  • İzmir 25 °C
  • Konya 18 °C
»

NBA'de Clippers, Jazz'ı yenerek konferans yarı final serisinde farkı bire indirdi

Clippers, üçüncü çeyreğini 94-83'lük skorla önde geçtiği mücadeleden 26 sayı farkla 132-106 galip ayrıldı.
NBA'de Clippers, Jazz'ı yenerek konferans yarı final serisinde farkı bire indirdi

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'larında Los Angeles Clippers, Utah Jazz'ı 132-106 yenerek konferans yarı final serisinde ilk galibiyetini aldı ve durumu 2-1 yaptı.

NBA play-off'larına bir maçla devam edildi. Batı Konferansı yarı final serisi üçüncü maçında Clippers, Staples Center'da Jazz'ı ağırladı.

İlk periyodu 27-23 önde bitiren ev sahibi ekip, devre arasına da 64-49 üstün girdi. Clippers, üçüncü çeyreğini 94-83'lük skorla önde geçtiği mücadeleden 26 sayı farkla 132-106 galip ayrıldı.

Clippers'ta Kawhi Leonard 34 sayı, 12 ribaunt, Paul George 31 sayı, Nicolas Batum ve Reggie Jackson 17'şer sayılık performansla galibiyette öne çıktı.

Konuk takımda Donovan Mitchell 30 ve Joe Ingles 19 sayı kaydederken Rudy Gobert 12 sayı, 10 ribauntla oynadı.

Jazz, serinin ilk iki karşılaşmasını 112-109 ve 117-111'lik skorlarla kazanmıştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası açılış seremonisi yapıldı12 Haziran 2021 Cumartesi 09:04
  • Milli güreşçi Buse Tosun'dan gümüş madalya12 Haziran 2021 Cumartesi 09:04
  • Erdoğan’dan A Milli Futbol Takımı'na destek11 Haziran 2021 Cuma 15:48
  • Milli güreşçiler, olimpiyat madalyası hedefi için Bolu'da form tutuyor11 Haziran 2021 Cuma 13:35
  • Milli biniciler, Atina'da Milletler Kupası'nı kazandı11 Haziran 2021 Cuma 13:34
  • Anadolu Efes'in Hırvat oyuncusu Krunoslav Simon: Anadolu Efes'te kalmak istiyorum11 Haziran 2021 Cuma 13:34
  • NBA'de Bucks, Nets'i yenerek konferans yarı final serisinde farkı bire indirdi11 Haziran 2021 Cuma 10:00
  • Kanocular, Meriç ve Tunca nehirlerinde kürek çekti11 Haziran 2021 Cuma 10:00
  • A Milli Kadın Basketbol Takımı, hazırlık maçında İspanya'ya 75-41 yenildi11 Haziran 2021 Cuma 09:15
  • Ankaragücü’nde yeni başkan Faruk Koca oldu10 Haziran 2021 Perşembe 20:57
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti