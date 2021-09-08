Ne Bu Etiketlerin Hali!

Geçtiğimiz hafta Ankara Ulus Hali’ni iyice bir dolaştım. Tezgah tezgah gezerek etiketleri inceledim.

Aman Allah’ım etiketlerdeki fiyatlar başımı döndürdü! Neredeyse 5 TL’nin altında meyve ve sebze kalmamış.

Not ettiğim bazı etiket fiyatlarını sizinle paylaşmak istiyorum:

-1 kg fasulye 12 TL

- 1 kg salatalık 5 TL

-1 kg sivri biber 10 TL

-1 kg domates 7 TL

-1 kg üzüm 7 TL

-1 kg patlıcan 5 TL,

-1 kg elma 5 TL,

-1 kg bamya 15 TL

-1 kg patates 3,5 TL

-1 kg kuru soğan 3,5 TL

-1 kg kabak 5 TL,

-1 kg çilek 10 TL

1 kg mantar 12 TL

1 kg şeftali 7 TL

Yeşillik gruplarının tane fiyatı ise 2-3 TL’den başlıyor.

Bu fiyatları görünce inanın çok şaşırdım. 2-3 parça bir şey alsanız en az 50 TL’yi gözden çıkarmanız gerekiyor.

Eğer bu etiketler düşürülemezse Allah asgari ücretlinin ve asgari ücretin bir tık üzerinde maaş alan vatandaşların yardımcısı olsun.

Haydi sağlıcakla kalın…

Osman Akdoğan

o.akdogan18@gmail.com