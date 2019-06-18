Nisan ayı sanayi üretimi açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK),nisan ayına ilişkin sanayi üretim rakamlarını açıkladı. Nisan ayında Sanayi üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK),nisan ayına ilişkin sanayi üretim rakamlarını açıkladı. Sanayi üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4 azaldı

Nisan takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin yıllık bazda yüzde 2.3 azalacağı, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ise aylık bazda yüzde 0,2 yükseleceği tahmin ediliyordu.

SANAYİ ÜRETİMİ MARTTA AYLIK BAZDA YÜZDE 2.1 ARTTI

Arındırılmamış sanayi üretim endeksi, martta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4.7, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi yıllık bazda yüzde 2.2 azalırken, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi ise aylık bazda yüzde 2.1 artış göstermişti.