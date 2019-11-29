  • BIST 107.434
  • Altın 269,814
  • Dolar 5,7506
  • Euro 6,3302
  • Ankara 4 °C
  • İstanbul 15 °C
  • İzmir 19 °C
  • Konya 3 °C
SON DAKİKA4 ilde organize suç örgütü operasyonu: 34 gözaltı
»

Onyekuru, Galatasaray'da

Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim’in de sezon başında kadroda görmeyi çok istediği Henry Onyekuru’yu yarım sezon kiralamak için Monaco ile el sıkıştı.
Onyekuru, Galatasaray'da

Onyekuru yeniden Galatasaray’da! Sarı kırmızıların teknik direktörü Fatih Terim’in sezon başında da kadroda görmeyi çok istediği Onyekuru 5 ay rötarla da olsa yeniden G.Saray forması giyecek.

Monaco’da 160 dakika oynaması nedeniyle takımdan ayrılmak ve G.Saray’a imza atmak isteyen sol kanat oyuncuda mutlu sona ulaşıldı. Monaco, oyuncunun parlayacağını düşündüğü için Aslan’a kiralanmasına sıcak baktı.

Başta Lokomotiv Moskova olmak üzere Rus kulüplerinden gelen teklifleri bir kenara itip yeniden G.Saray forması giymek istediğini belirten Onyekuru, sarı kırmızılı kulüple söz kesti.

Onyekuru’nun menajeri William D’avilla 2 gün önce İstanbul’a geldi. Ve Galatasaray Kulübü Onyekuru’nun transferi için somut adımı attı ve ocak ayı için anlaşma sağlandı.

İdari Menajer Şükrü Hanedar, menajer D’avilla ile görüşüp sözleşme şartlarında anlaşmaya vardı.

Geçen sezon 14 gol ve 6 asist ile 22. şampiyonlukta önemli pay sahibi olan Onyekuru, G.Saray’dan yarım sezon için 1.2 milyon Euro alacağı öğrenildi.

Nijeryalı futbolcunun eşinin geçen hafta eşinin İstanbul’da daire baktığı öğrenildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye, FIFA dünya sıralamasında 29'unculuğa yükseldi28 Kasım 2019 Perşembe 16:09
  • Şampiyonlar Ligi'nde Messi resitali28 Kasım 2019 Perşembe 10:00
  • Merih Demiral takım arkadaşı Dybala'ya destek verdi28 Kasım 2019 Perşembe 09:28
  • Süper Lig'de 13. hafta heyecanı başlıyor28 Kasım 2019 Perşembe 09:12
  • Rakiplerimiz belli oldu27 Kasım 2019 Çarşamba 17:30
  • MKE Ankaragüçlü Faty'den ırkçılık eleştirisi: FIFA ve UEFA işini düzgün yapmıyor27 Kasım 2019 Çarşamba 16:18
  • Umudumuzu kaybedecek bir noktada değiliz27 Kasım 2019 Çarşamba 08:23
  • Beşiktaş'ta Cenk Tosun kararı: 'Kim hayır diyebilir26 Kasım 2019 Salı 12:32
  • Ankaragücü başkanı acı gerçeği açıkladı26 Kasım 2019 Salı 09:29
  • Galatasaray-Club Brugge maçının muhtemel 11'leri26 Kasım 2019 Salı 08:54
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti