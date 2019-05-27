Otomotivin devleri birleşiyor mu?

Groupe Renault, Fiat Crysler Automobiles'den birleşme önerisi aldıklarını yazılı bir basın açıklamasıyla doğruladı.

Günün erken saatlerinde Fiat Crysler, Renault’a, dünyanın en büyük üçüncü küresel orijinal ekipman imalatçısı olmak için bir birleşme teklifi yaptığını duyurmuştu.

Renault’tan yapılan açıklamaya göre, firmanın yönetim kurulu teklifi değerlendirmek için günün ilerleyen saatlerinden bir araya gelecekler.

Fiat Crysler'in birleşme önerisi gerçekleşirse, dünyanın en büyük üçüncü küresel orijinal otomotiv üreticisi oluşturulmuş olacak. Önerilen ortaklığın hisseleri, Fiat Crysler ve Groupe Reanult arasında, kurulacak bir Alman ana şirkette eşit bir şekilde paylaştırılacak.

Birleşme işlemi tamamlanamadan önce, Fiat Crysler hissedarlarına toplam 2.5 milyar euroluk bir kar payı dağıtılarak, hisse senedi piyasalarındaki uyumsuzluklardan etkilenmemeleri sağlanacak.

Fiat Crysler’in öngörülerine göre, birleşme sonucunda şirketler yıllık 8.7 milyon araç satışına ulaşacak.

Daha önce yayımlanan haberlerde, Fiat Crysler’in küresel ölçekte, Renault, Nissan ve Mitsubishi ortaklığına katılımını öngören bir birleşme içinde yer alacağı belirtiliyordu.