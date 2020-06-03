Oyun sektörü desteklerle başarıdan başarıya koşuyor

Oyun geliştirme sektörünün "bir devlet politikası" yaklaşımıyla desteklenmesi, milyar dolarlık ihracat rakamlarının yakalanmasını sağladı.

Türk oyun geliştirme sektörü, çeşitli mekanizmalarla sunulan desteklerden aldığı güçle dünyada ilgi gören oyunlara ve önemli ekonomik başarılara imza atıyor.

Türkiye'de ilk "unicorn"un oyun sektöründen çıkması gözleri oyun geliştirme sektörüne çevirdi.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, Türk oyun geliştirme sektörü, son yıllarda uluslararası listelerde zirveye çıkan oyunlarla dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca oyun severe ulaşmayı başardı. Bu durum beraberinde ekonomik başarıyı da getirdi.

Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği (TOGED) verilerine göre, sektörün 2015'te 400 milyon dolar olan ihracat rakamı 2016'da 500 milyon dolara, 2017'de 700 milyon dolara, 2018'de 1 milyar 50 milyon dolara ulaştı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, sektörün ihracat rakamının 1,5 milyar dolara ulaşmasının beklendiğini ifade etti.

Son olarak Türk oyun firması Peak Games'in, şirket hisselerini 1,8 milyar dolara dünyaca ünlü oyun geliştiricisi Zynga'ya devretmesi dikkati çekmişti.

Yenilikçi fikirlerin kolayca uygulanabildiği, lojistik maliyetinin neredeyse hiç olmadığı ve yüksek katma değere sahip bu sektör, "bir devlet politikası" yaklaşımıyla destekleniyor. Bu desteklerle art arda ihracat rekorlarına koşan sektörün küresel oyun pazarından daha fazla pay alabilmesi ve ihracat rakamının 10 milyar dolara çıkarılması hedefleniyor.

Çok katmanlı destekler

Türk oyun geliştirme sektörünün cirosunun yüzde 90'ından fazlasının ihracattan elde edilmesi nedeniyle en çok temas kurulan bakanlıklardan birini Ticaret Bakanlığı oluşturuyor. Ticaret Bakanlığı, tüm dünyada oyun geliştirme sektörüne en önemli desteği veren kurumlar arasında yer alırken, bu desteklerden yararlanan yerli oyun geliştiriciler de performanslarıyla çalışmaların amacına ulaşmasını sağlıyor. Özellikle Döviz Kazandırıcı Hizmet İhracatını Destekleme Tebliği, reklam, dijital pazarlara giriş, yazılım, istihdam başlıklarında sunulan destekler, oyun geliştiricilerinin güçlenmesine katkı veriyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı da uzun süredir oyun geliştirme sektörüne destek sağlıyor. TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı ile KOSGEB destekleri, sektörün gelişiminde kullanılıyor.

Bakanlık, bağlı ve ilgili kuruluşlarla oyun sektöründeki start-up'lara yönelik son 10 yılda 426,7 milyon lira destekte bulundu. Bu kapsamda, Ar-Ge desteği olarak 92 start-up'a 292 milyon lira vergi ve SGK desteği sağlanırken, TÜBİTAK kanalıyla 77 start-up'a 76 milyon lira, 8 üniversiteye 3,5 milyon lira katkı verildi.

Kalkınma ajansları 5 proje için 17 milyon lira, KOSGEB de 67 KOBİ'ye 1,2 milyon lira destekte bulundu. Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında ise bir projeye 37 milyon lira katkı sağlandı.

Sektöre ayrıca Türkiye İhracatçılar Meclisi, Hizmet İhracatçıları Birliği, Ankara Kalkınma Ajansı, teknoparklar gibi kurum ve kuruluşlar tarafından çeşitli yöntemlerle destek veriliyor.