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Öz kaynaklarla üretilen dezenfektan dağıtımı devam ediyor

Keçiören Belediyesi, belediyeye ait laboratuvarlarda uzman kimyagerler tarafından üretilen dezenfektanların üretim kapasitesini artırarak bu ürünleri vatandaşa dağıtmaya devam ediyor.
Öz kaynaklarla üretilen dezenfektan dağıtımı devam ediyor

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Pandemi sürecinde Türkiye’de öz kaynaklarımızla ilk maske ve dezenfektan üretimini yapan belediyeyiz. Şu anda dezenfektan üretimimiz devam ediyor.  Cadde, sokak, park ve pazarlarımızda dezenfektan dağıtımını yapmaya devam ediyoruz. Vatandaşlarımızdan TMM kurallarına uymalarını rica ediyoruz.” dedi.

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“TMM KURALLARINA MUHAKKAK UYULMALI”
Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının artış göstermesiyle birlikte vatandaşları uyarmak için sürekli sahada olduğunu belirterek, özellikle insan yoğunluğunun fazla olduğu ortamlarda TMM kurallarına muhakkak uyulması gerektiğini vurguladı.

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Altınok şunları aktardı:
“Temizlik, maske ve mesafe kurallarına mutlaka uymalıyız. Zorunlu olmadıkça kalabalık alanlarda bulunmamamız gerekiyor. TMM’ye uymayan herkesin birer canlı bomba gibi gezdiğini unutmayalım. Keçiören Belediyesi olarak ürettiğimiz maske ve dezenfektanları özellikle maske satışının olmadığı dönemlerde ücretsiz olarak her gün çarşıda, pazarda ve sokaklarda vatandaşımıza dağıttık. Bunun yanı sıra pandemi sürecinde tüm mahallelerimizi gezerek her bir insanımızın birbirine karşı sorumlu olduğunu, tedbirsiz her davranışın vebal olduğunu anlatıyoruz.”

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