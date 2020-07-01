  • BIST 116.525
  • Altın 393,132
  • Dolar 6,8490
  • Euro 7,6939
  • Ankara 23 °C
  • İstanbul 27 °C
  • İzmir 32 °C
  • Konya 22 °C
»

PFDK'dan Ağaoğlu'na ceza

PFDK, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'na 15 gün hak mahrumiyeti ve 55 bin 500 lira para cezası verdi.
PFDK'dan Ağaoğlu'na ceza

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'na 15 gün hak mahrumiyeti ve 55 bin 500 lira para cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, Ahmet Ağaoğlu'na, Süper Lig'in 28. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile oynanan maçta rakip takım mensuplarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi sebebiyle 26 bin lira, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı Kovid-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimat'ın 8/3. maddesi uyarınca Futbol Disiplin Talimatı'nın 12. ve 13. maddelerinin uygulanması suretiyle 15 gün hak mahrumiyeti ve 25 bin lira, Kovid-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimat'a aykırılık nedeniyle de 4 bin 500 lira para cezası uygulandığı bildirildi.

PFDK'nin aynı nedenlerle Trabzonspor Kulübü idarecilerinden Ertuğrul Doğan'a toplam 45 gün hak mahrumiyeti ile 94 bin 500 lira, Emin Kahraman ve Yusuf Hayırlıoğlu'na da 15'er gün hak mahrumiyeti ile 55 bin 500'er lira para cezası verdiği kaydedildi.

Trabzonsporlu futbolcu Majid Hosseini'ye rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 maç men cezası veren kurulun, bordo-mavili kulübe de 60 bin lira para cezası uyguladığı aktarıldı.

Hasan Çavuşoğlu'na 7 gün hak mahrumiyeti cezası
PFDK'nin, Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu'na sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle 7 gün hak mahrumiyeti ve 8 bin 500 lira para cezası verdiği duyuruldu.

Alanyaspor Kulübü idarecilerinden Muhammet Abdülkadir Ak'a 14 gün hak mahrumiyeti ve 17 bin lira, Fatih Göçmenoğlulları'na da 7 gün hak mahrumiyeti ve 8 bin 500 lira para cezası uygulandığı bildirildi.

Aytemiz Alanyaspor'a 24 bin lira da para cezası verildiği kaydedildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Galatasaray Kulübü Başkanı Cengiz: Mücadeleyi her şartta yürütürüz01 Temmuz 2020 Çarşamba 09:19
  • Medipol Başakşehir'in rakibi Kopenhag, liginde seyircili maçlara başlıyor01 Temmuz 2020 Çarşamba 09:18
  • TFF, menajerlere yapılan ödemeleri açıkladı01 Temmuz 2020 Çarşamba 09:17
  • TFF: 2. ve 3. Lig oynatılmayacak30 Haziran 2020 Salı 20:46
  • Küme düşen Eskişehirspor'dan Bundesliga'ya transfer!30 Haziran 2020 Salı 20:43
  • Menajerlere en çok ödeme yapan kulüp Galatasaray30 Haziran 2020 Salı 19:42
  • 'Sevilla Okay Yokuşlu ile ilgileniyor' iddiası30 Haziran 2020 Salı 16:40
  • Luigi Datome, AX Armani Exchange Milan ile 3 yıllık sözleşme imzaladı30 Haziran 2020 Salı 16:40
  • Salah'tan Liverpool taraftarına övgü: Onların desteği olmadan yapamazdık30 Haziran 2020 Salı 16:39
  • Luigi Datome: Fenerbahçe İstanbul ve Türkiye benim bir parçam oldu30 Haziran 2020 Salı 15:19
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti