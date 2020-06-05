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Pursaklar'da ‘‘3 Koldan’’ Seferberlik

İlçenin hemen hemen her bölgesinde ‘‘asfalt, beton, kilitli parke yol’’ çalışmalarını yerine getiren Pursaklar Belediyesi, vatandaşlara hizmet ediyor.
Pursaklar'da ‘‘3 Koldan’’ Seferberlik

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle temizlik, dezenfekte, hijyen, koruma tedbirleri ve bilgilendirme çalışmalarını öncelikli olarak yürüten Pursaklar Belediyesi, planlı çalışmalarını da eksiksiz yerine getirmeye devam ediyor.
Başkan Ertuğrul Çetin’in talimatları ile Pursaklar halkı için yolları daha konforlu hale getirmek üzere çalışan ekipler, ilçe sokaklarında kilitli parke yol, beton ve asfalt serimi çalışmalarına hız verdi.
Pursaklar'ı, trafik akışının sorunsuz işlediği sokaklar haline getiren Belediye ekipleri, bu konudaki başarısı vatandaşlar tarafından da büyük takdir topluyor.

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‘‘Hemşehrilerimizi mağdur değil memnun edeceğiz’’

İlçe genelinde bozuk yol kalmamasına özen gösterdiklerini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Başımızda pandemi gibi bir illet olmasına ve tüm hayatı olumsuz etkilemesine rağmen belediye olarak bütün yükümlülüklerimizi aksatmadan yerine getiriyoruz. Yollarımızın kalitesini artırmak ve standardını yükseltmek adına yoğun bir tempoyla çalışıyoruz. Belirli bir program dahilinde Pursaklar’ın sokaklarını, ihtiyaç önceliğine göre tarayarak inceliyoruz. Yenilenmesi gereken yerleri en kısa süre içerisinde yenileyeceğiz. Hemşehrilerimizi mağdur değil memnun edeceğiz. Vatandaşlarımızın daha güzel şartlarda hayatlarını sürdürmelerine, kaliteli yaşam olanaklarına sahip olmaları adına gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz’’ dedi.

Yetkililer, kısa süre içinde binlerce metrekare asfalt serimi ve kilit yol çalışması gerçekleştirildiğini, yeni yolların asfaltlandığını ve tüm sokaklarda yıpranan yolların en kısa sürede yenileneceğini açıkladı. 


 

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