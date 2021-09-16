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Pursaklar'dan vatandaşlara önemli hatırlatma son gün 30 Eylül

Pursaklar Belediyesi, 30 Eylülde sona erecek olan belediyeye ait borçların yapılandırmaları için mükelleflere uyarılarda bulunuldu.
Pursaklar'dan vatandaşlara önemli hatırlatma son gün 30 Eylül

Pursaklar’daki mükellefleri yakından ilgilendiren vergi ve ceza borçlarına yönelik yapılandırma fırsatı sona eriyor. Pursaklar Belediyesi, belediyelere ödenmesi gereken birikmiş Emlak Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi, İlan Reklam Vergisi, her türlü ücret ve harç borçlarının yapılandırılmasında son günün 30 Eylül 2021 olduğunu duyurdu.
Yapılandırmalar, Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının Resmi Gazete'de yayımlanan "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7326 Sayılı Kanun" kapsamında yapılacak.

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Yapılandırma işlemleri kapsamında 30 Nisan 2021 tarihinden önceki borçların yapılandırmasının devam ettiğini açıklayan Pursaklar Belediyesi, işlemlerin https://yapilandirma.pursaklar.bel.tr internet adresinden ve Pursaklar Belediyesi’nin veznelerinden yapabileceğini dile getirdi.

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‘‘Ödenen vergileri daha kaliteli hizmetler olarak vatandaşlarımıza sunuyoruz’’

Vatandaşların vergilerini yapılandırma fırsatını kaçırmamaları gerektiğini Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "Belediyemizin hizmetlerinin aksamadan devam etmesi için hemşehrilerimizin çıkarılan yasa ile birlikte geçmiş dönemlere ait yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmeleriyle mümkün olacaktır. Ödenen vergileri daha kaliteli hizmetler olarak vatandaşlarımıza sunuyoruz. Borcu olan vatandaşlarımızın hak kaybına uğramaması için en geç 30 Eylül Perşembe günü yapılandırma için başvuru da bulunması gerekiyor. Veznelerde yaşanabilecek olası yoğunluğun göz önüne alınarak ilgili yapılandırmaların son güne bırakılmamasını rica ediyoruz. İlçe sakinlerimiz ve mükelleflerimizin ödeme ve yapılandırma konusunda gösterdikleri hassasiyet için teşekkür ediyorum” dedi.


 

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