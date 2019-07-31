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Ronaldinho'ya şok

Ekonomik zorluklar yaşayan Brezilyalı eski yıldız futbolcu Ronaldo de Assis Moreira'nın, bilinen adıyla "Ronaldinho"nun 57 mülküne haciz işlemi uygulandı.
Ronaldinho'ya şok

İngiltere ve Brezilya basınında yer alan haberlere göre, FIFA tarafından kariyerinde iki kez yılın futbolcusu seçilen Ronaldinho, biriken borçları ve cezaları nedeniyle son dönemde ekonomik yönden zorlu bir dönemece girdi.

Porto Alegre kentindeki villasına kaçak yolla iskele inşa etmesi nedeniyle hakkında açılan davayı kaybeden ve 2,26 milyon avro para cezasına çarptırılan Brezilyalı eski yıldız futbolcunun, yüklü miktarda vergi borcu da bulunuyor.

Bu gerekçelerle 57 mülküne haciz işlemi uygulanan 39 yaşındaki Ronaldinho'nun, Brezilya ve İspanya pasaportlarına ise el konulduğu iddia edildi.

Dünyanın en yetenekli orta saha oyuncuları arasında gösterilen Ronaldinho, 2015 yılında nokta koyduğu futbol kariyerinde Paris Saint-Germain, Milan ve Barcelona gibi Avrupa'nın önemli takımlarında forma giymişti.

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