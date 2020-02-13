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Rus Dışişleri’nden Bahçeli’ye cevap

İdlib'de askerlerimizin şehit edilmesinin ardından hükumete "Rusya ile ilişkiler gözden geçirilmeli" çağrısı yapan Devlet Bahçeli'ye cevap Moskava'dan geldi.
Rus Dışişleri’nden Bahçeli’ye cevap

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin açıklamalarını şaşkınlıkla karşıladıklarını belirten Rus Dışişleri Bakanlığı'nın değerlendirmesi şöyle;

“Suriye’nin kuzeybatısında gerilim sürerken soğukkanlılığın sergilenmesi, Suriye’deki krizin çözümü konusunda ülkelerimiz arasındaki yapıcı diyaloğa hiçbir şekilde katkıda bulunmayan kışkırtıcı yorumlardan kaçınılması gerektiğini düşünüyoruz. Trajik olayların, iç siyaset tartışmalarında “puan” kazanma amacıyla kullanılmasının kabul edilemez olduğunu düşünüyoruz.”

Astana süreci kapsamında Ankara ile yakın temas halinde olmaya devam ettiklerini kaydeden Rusya Dışişleri Bakanlığı, “İdlib’deki durumun istikrara kavuşturulması amacıyla 17 Eylül 2018 tarihli Soçi mutabakatının kapsamlı bir şekilde uygulanmasından yanayız” diye ekledi.

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