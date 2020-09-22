Rusya'dan ikinci aşı açıklaması

Rusya’nın, ikinci Covid-19 aşısının kaydını 15 Ekim’e kadar tamamlayacağı duyuruldu.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinin (Rospotrebnadzor) Eylül ayı başlarında Rus araştırma merkezi Vektor tarafından geliştirilen Covid-19 aşısına yönelik klinik denemelerin 1’nci aşamasındaki tüm gönüllülerin antikor geliştirdiğini belirtti. Rospotrebnadzor tarafından yapılan açıklamada, Rusya Sağlık Bakanlığı’nın, Vektor’ün Covid-19 aşısının kaydını 15 Ekim’e kadar tamamlayacağını ifade etti.

AŞILAR 60 VE ÜZERİ YAŞLARDA DENENİYOR

EpiVacCorona isimli aşının, kaydının tamamlanmasından sonra 5 bin gönüllü ile klinik denemelere girmesinin beklendiği ve aynı zamanda kronik rahatsızlığı olan ve 60 yaş ve üstü gönüllüler üzerinde de çalışılacağı belirtildi. Geçen hafta Vektor’de ilgili departmanın, aşının kesinlikle güvenli olduğunun kanıtladığını söylediği ve aşının ömür boyu bağışıklık sağlamadığı, ancak en az 6 ay sürecek bağışıklık sağladığını vurguladığı belirtildi. EpiVacCorona, kaydolduğunda, Gamaleya Enstitüsü tarafından geliştirilen ve Ağustos ayında tescil edilen Sputnik V'den sonra Rusya'nın ikinci COVID-19 aşısı olacağı belirtildi.