  • BIST 1.565
  • Altın 441,153
  • Dolar 7,4723
  • Euro 9,0601
  • Ankara -7 °C
  • İstanbul -2 °C
  • İzmir -1 °C
  • Konya -8 °C
»

Sabahın ilk ışıklarına kadar kar mesaisi

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, ilçede hâkim olan kar yağışının vatandaşı mağdur etmemesi için belediye ekipleri tarafından sabahın ilk ışıklarına kadar sürdürülen tuzlama ve küreme çalışmalarını yerinde denetledi.
Sabahın ilk ışıklarına kadar kar mesaisi

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Yol ve kaldırımlarımızda vatandaşımızın herhangi bir mağduriyet yaşamaması, haftanın ilk gününde mesailerine güvenli ulaşımları için sabaha kadar sahadaydık. Vatandaşlarımızdan gelen talepleri de değerlendirerek sürdürdüğümüz çalışmalarla, şehrimizde kapalı herhangi bir cadde veya sokak bırakmadık.” dedi. 

1-(1)-020.jpeg

24 SAAT KUSURSUZ HİZMET ESASINA GÖRE KAR NÖBETİ
Keçiören Belediyesi, ilçeyi etkileyen kar yağışının, ulaşımda herhangi bir sorun çıkartmaması için başlattığı çalışmalarını 24 saat kusursuz hizmet esasına göre sürdürüyor. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’un denetim ve koordinesinde dün gece sabaha kadar sürdürülen kar küreme, kaldırım temizleme ve tuzlama çalışmaları, ilçenin dört bir yanında eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. 

1-(2)-019.jpeg

KEÇİÖREN’DE MAĞDURİYET YAŞANMADI
Belediye ekiplerinin kar yağışına karşı, meteorolojinin uyarılarından itibaren hazırlandıklarını ve teyakkuzda beklediğini söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “150 personel, 10 kar küreme aracı, 6 greyder, 5 JCB, 3 Loder yükleyici, 20 transit tuzlama aracı, 10 kamyon, 5 binek kontrol aracımız ile vatandaşımızın herhangi bir mağduriyet yaşamaması için karla mücadele çalışmalarımızı sürdürdük.” İfadelerini kullandı. 

1-(4)-018.jpeg

Ayrıca Altınok, haftanın ilk gününde ilçede herhangi bir ulaşım problemi yaşanmadığını da belirtti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ankara İtfaiyesi'nin uyarıları etkili oldu19 Ocak 2021 Salı 04:30
  • Keçiören'de beyaz örtünün güzelliği büyüledi19 Ocak 2021 Salı 03:32
  • Mamak Belediyesi Kar Timi her an teyakkuzda19 Ocak 2021 Salı 02:34
  • Can dostlarımız için anlamlı etkinlik19 Ocak 2021 Salı 01:31
  • Kızılcahamam’da çiftçiye destek19 Ocak 2021 Salı 00:32
  • Başkan Çetin karla mücadelede sahada19 Ocak 2021 Salı 00:30
  • Başkan Altınok'tan tam gaz gece denetimi18 Ocak 2021 Pazartesi 03:35
  • Altındağ kartpostal gibi18 Ocak 2021 Pazartesi 02:30
  • Mahalle giriş çıkışları 7/24 izlenecek18 Ocak 2021 Pazartesi 01:33
  • Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, çalışmaları denetledi 18 Ocak 2021 Pazartesi 00:38
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti