Her yl olduğu gibi, yine bu Bayram da; "nerede o eski bayramlar" ifadesine sığınır olduk. Korona virüs gölgesinde, yaşadığımız bu Bayramın son hastalıklı Bayram olmasını diliyorum.

Kendimizi ve diğer insanları sakınmadan sarılabileceğimiz, birbirimizin evlerine misafir gidip saatlerce çıkmayacağımız sağlıklı Bayramlar görelim istiyorum.

Ramazan Bayramı veya Kurban Bayramı farketmeksizin huzurlu ve sağlıklı bir Bayram olmasını diliyorum.

Geçmiş yıllardan günümüze kadar gelinen süreç içerisinde kaybolan; "duygu, örf ve adetlerimizin" tekrar yerlerinde olmasını diliyorum.

Büyüklerin elinin öpülüp saygı duyulduğu, küçüklerin gözlerinin öpülüp sevgi duyulduğu "işte eski Bayramlar böyleydi" diyebileceğimiz, nice Bayramlar görelim istiyorum.

Korona virüs ve tehlikelerinden uzakta. Adeta; doğa ile iç içe zaman geçiriyormuş gibi "sağlıklı ve huzurlu" Bayramlar görelim istiyorum.

Bu vesileyle; tüm büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öpüyorum.

Uzun yıllar sonra, bu yazıya bakıp, "vay be zamanında koronalı Bayramlar yaşamışız" diyebileceğimiz günler olsun istiyorum.

Bu vesileyle; hayatını kaybetmiş tüm korona virüs hastalarının yaşadığı zorlukları hatırlayıp ve korona virüs geçirmiş hastaların yaşadığı zorlukları göz önüne alıp "bu günümüze çok şükür" diyebilim istiyorum.

Tüm insanlığın değer ve saygı gördüğü güzel ve mutlu bir Dünya, hepimizin hakkı.

Umarım, bu söylediklerim beni yıllar sonra haksız çıkarmaz.

Çünkü en iyiyi, en güzeli, en sevimliyi, en mutluyu, en keyifliyi ve kısacası her şeyin en hayırlısını istemek.

En büyük hakkımız. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öpüyorum. Saygı ve sevgiyle...