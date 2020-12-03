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Şampiyonlar Ligi'nde Giroud geceye damga vurdu

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde beşinci hafta, E, F, G ve H gruplarında oynanan 8 maçla tamamlandı.
Şampiyonlar Ligi'nde Giroud geceye damga vurdu

H Grubu'nda gecenin öne çıkan maçında Fransız temsilcisi Paris Saint-Germain, deplasmanda İngiltere'nin Manchester United takımını 6 ve 90+1. dakikalarda Neymar ile 69. dakikada Marcos Aoas Correa'nın golleriyle 3-1 mağlup etti. Manchester ekibinin tek golünü 32. dakikada Marcus Rashford kaydederken, 70. dakikada kırmızı kart gören Fred takımını 10 kişi bıraktı.

Aynı grupta oynanan diğer mücadelede ise Medipol Başakşehir, sahasında Leipzig'e 4-3 mağlup oldu. Alman ekibine galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Yussuf Poulsen, 43. dakikada Nordi Mukiele, 66. dakikada Dani Olmo ve 90+2. dakikada Alexander Sörloth attı. Medipol Başakşehir'in gollerini 45+2, 72 ve 85. dakikalarda İrfan Can Kahveci kaydetti.

Gruptan çıkma şansını bu mağlubiyetle yitiren Medipol Başakşehir, PSG'nin Manchester United'dan puan almasıyla Avrupa kupalarına veda etti.

H Grubu'nda 9'ar puanlı Manchester United, PSG ve Leipzig son hafta tur atlama mücadelesi verecek.

4 gol atan Giroud geceye damga vurdu
E Grubu'nda son 16'ya yükselmeyi garantileyen iki takımın karşılaşmasında Chelsea, Olivier Giroud'nun golleriyle Sevilla'yı 4-0 mağlup etti. Fransız forvet Giroud, Chelsea formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde bir maçta 4 gol atan ilk isim oldu.

G Grubu'nda geçen hafta turu garantileyen ekiplerden Barcelona, Antoine Griezmann, Martin Braithwaite ve Ousmane Dembele'nin golleriyle Ferencvaros'u 3-0 yendi.

Tur atlayan diğer takım Juventus da Dinamo Kiev'i 3-0'la geçti. İtalyan ekibine 3 puanı Federico Chiesa, Alvaro Morata ve kariyerinin 750. golünü atan Cristiano Ronaldo getirdi.

F Grubu'nda ise Lazio ile 1-1 berabare kalan Borussia Dortmund, gruptan çıkmayı garantiledi.

Gruplarda alınan sonuçlar şöyle:

E Grubu

Sevilla (İspanya) - Chelsea (İngiltere): 0-4

Krasnodar (Rusya) - Rennes (Fransa): 1-0

F Grubu

Borussia Dortmund (Almanya) - Lazio (İtalya): 1-1

Club Brugge (Belçika) - Zenit (Rusya): 3-0

G Grubu

Juventus (İtalya) - Dinamo Kiev (Ukrayna): 3-0

Ferencvaros (Macaristan) - Barcelona (İspanya): 0-3

F Grubu

Manchester United (İngiltere) - Paris Saint-Germain (Fransa): 1-3

Medipol Başakşehir - Leipzig (Almanya): 3-4

Kaynak: Haber Kaynağı
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