  • BIST 1.359,550
  • Altın 495,84
  • Dolar 8,5630
  • Euro 10,0900
  • Ankara 27 °C
  • İstanbul 27 °C
  • İzmir 34 °C
  • Konya 24 °C
»

Samsunspor, hazırlık maçında Bursaspor'u 2-1 yendi

Samsunspor, hazırlık maçında karşılaştığı Bursaspor'u 2-1 mağlup etti.
Samsunspor, hazırlık maçında Bursaspor'u 2-1 yendi

Bolu'nun Gerede ilçesinde kamp yapan Bursaspor ile Samsunspor hazırlık maçında karşı karşıya geldi. İlçede bulunan bir otelin sahasında gerçekleştirilen karşılaşmada Samsunspor sahaya, "Aykut, Ali Ülgen, Soner, Boli, Recep Burak, Osman, Savicevic, Gökhan Karadeniz, Furkan Fehmi, Yasin ve Mehmet Akyüz 11’i ile çıktı. Bursaspor ise sahada şu 11'le yar aldı: "Canberk, Ozan, Taha, Cüneyt, Tazgel, Ramazan, Burak, Emirhan, Batuhan Kör, Batuhan Kapacak, Eren." 

Karşılaşmanın ikinci yarısında Samsunspor'da; Alaaddin, Hüseyin, Yunus Emre Çift, Tomane, Darri, Semih Altınkulaç, Çinari, Polat, Cihan Kahraman oyuna girerken Bursaspor'da ise ikinci yarıda; Deniz, Emre, Ertuğrul, Aykut, Tuğbey, Bilal, Vefa, Çağatay, Berat ve Sabri dahil oldu.

İlk yarıyı Eren Güler’in attığı golle 1-0 geride tamamlayan Samsunspor, ikinci yarıda Yunus Emre Çift ve Tomane’nin attığı gollerle karşılaşmayı 2-1 kazandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Milli yüzücü Yiğit Aslan, Tokyo 2020'ye veda etti27 Temmuz 2021 Salı 16:30
  • Galatasaray'ın yeni transferi Sacha Boey, sağlık kontrolünden geçti27 Temmuz 2021 Salı 16:24
  • Tokyo 2020'de boks maçında 'kulağı ısırma' teşebbüsü27 Temmuz 2021 Salı 15:52
  • 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlarında milli yüzücü Defne Taçyıldız yarı finalde27 Temmuz 2021 Salı 14:27
  • Karşıyaka'da yeni transfer27 Temmuz 2021 Salı 13:28
  • Wayne Rooney oyuncusu Jason Knight'ı sakatladı27 Temmuz 2021 Salı 11:59
  • Trabzonspor'lu Nwakaeme: Hedefimiz sezona iyi başlamak27 Temmuz 2021 Salı 11:24
  • NicoIas Bruno Halkbank’ta27 Temmuz 2021 Salı 11:16
  • Yasemin Ecem Anagöz, 3'üncü turda27 Temmuz 2021 Salı 10:47
  • Boksta Busenaz Sürmeneli'den tarihi galibiyet27 Temmuz 2021 Salı 10:23
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti