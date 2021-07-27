Samsunspor, hazırlık maçında Bursaspor'u 2-1 yendi

Samsunspor, hazırlık maçında karşılaştığı Bursaspor'u 2-1 mağlup etti.

Bolu'nun Gerede ilçesinde kamp yapan Bursaspor ile Samsunspor hazırlık maçında karşı karşıya geldi. İlçede bulunan bir otelin sahasında gerçekleştirilen karşılaşmada Samsunspor sahaya, "Aykut, Ali Ülgen, Soner, Boli, Recep Burak, Osman, Savicevic, Gökhan Karadeniz, Furkan Fehmi, Yasin ve Mehmet Akyüz 11’i ile çıktı. Bursaspor ise sahada şu 11'le yar aldı: "Canberk, Ozan, Taha, Cüneyt, Tazgel, Ramazan, Burak, Emirhan, Batuhan Kör, Batuhan Kapacak, Eren."

Karşılaşmanın ikinci yarısında Samsunspor'da; Alaaddin, Hüseyin, Yunus Emre Çift, Tomane, Darri, Semih Altınkulaç, Çinari, Polat, Cihan Kahraman oyuna girerken Bursaspor'da ise ikinci yarıda; Deniz, Emre, Ertuğrul, Aykut, Tuğbey, Bilal, Vefa, Çağatay, Berat ve Sabri dahil oldu.

İlk yarıyı Eren Güler’in attığı golle 1-0 geride tamamlayan Samsunspor, ikinci yarıda Yunus Emre Çift ve Tomane’nin attığı gollerle karşılaşmayı 2-1 kazandı.