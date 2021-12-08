Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, üçüncü çocuğunun doğum haberini TBMM'de aldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bakanlığının 2022 yılı bütçesinin TBMM Genel Kurulunda görüşüldüğü sırada, üçüncü kez baba olmanın mutluluğunu yaşadı.

Bakan Varank'ın eşi Esra Varank, TOBB ETÜ Hastanesinde doğum yaptı. Annenin ve bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Sabah saatlerinde hastanede eşinin yanında olan Varank, daha sonra TBMM Genel Kurulu'na gelerek bütçe görüşmelerine katıldı.

Görüşmeler sırasında mutlu haberi alan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'ı ilk tebrik eden, bütçe görüşmeleri için komisyon sıralarında yan yana oturduğu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu oldu.

Daha sonra TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, Varank'ı kutladı. Ardından siyasi partilerin grup başkanvekilleri yerinden söz alarak Varank'ı tebrik etti. Milletvekilleri de görüşmeler sırasında Varank'ın yanına gelerek tebriklerini iletti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, bütçe görüşmelerine yarım saat ara verilmesinin ardından eşinin doğum yaptığı hastaneye gitti. Yeni doğan kızını gören Varank, daha sonra Meclis'e dönerek bütçe görüşmelerine kaldığı yerden devam etti.

Mustafa Varank, TBMM şeref merdivenlerini çıkarken kendisini tebrik eden gazetecilere, "Evladımı gördüm, çok mutluyuz. Görevimize geri geldik." dedi.

Esra-Mustafa Varank çiftinin 14 yaşında Elif Reyyan, 5 yaşında İlhan Yahya isminde iki çocukları daha bulunuyor.