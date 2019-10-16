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Sanem Arıkan'dan Ankara müziğinin yozlaştırılmasına tepki: Dinledikçe deliriyorum

Kültür Bakanlığı Telif Hakları Daire Başkanı Sanem Arıkan, Ankara müziğinin yozlaştırılmasına tepki göstererek, “Ağır olan müziğimizi ve geleneksel sözlerimizi bozdular. İçine argo, küfür koydular. Dinledikçe deliriyorum” dedi.   
Sanem Arıkan'dan Ankara müziğinin yozlaştırılmasına tepki: Dinledikçe deliriyorum

Kültür Sanat Muhabirleri Derneği, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkısıyla ‘Kültür Sanat Sohbetleri’ etkinliğine bir yenisini daha ekledi. Mamak’taki Yozgatlı Dernekler Federasyonu binasında yapılan programa Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Daire Başkanı ve Başkent Ankara Meclisi Genel Başkan Yardımcısı Sanem Arıkan, Ebru sanatçısı Canan Ateş, Türk Halk müziği sanatçısı Nedim Güzel ve çok sayıda davetli katıldı.  

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DİNLEDİKÇE DELİRİYORUM…

Programda konuşan Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Daire Başkanı ve Başkent Ankara Meclisi Genel Başkan Yardımcısı Sanem Arıkan, özünden uzaklaştırılan Ankara oyun havalarına sert tepki gösterdi. Arıkan, “Bizim geleneksel kültürümüzde Ankara müziğinde Seymen kültürü var. Ankara’nın tavrı kostak tavırdır. Müziklerimiz çok ağır iken ‘Ankara oyun havaları’ diye bir şey çıkardılar argo, küfür içerikli ve çocuklarımızın yanında utanmadan dinleyemeyeceğimiz müzikler yaptılar. Hem müziği bozdular hem geleneksel sözleri bozdular. Bizim en çok tepki gösterdiğimiz bizim geleneksel türkülerimizi böyle bozmaları. Mesela Atım Arap’tır diye bizim Ankara kültürüne ait Seymenlerin çok güzel oynadığı ve seslendirdiği Türkü var. Adamlar bu türküyü almış içine her türlü küfürü koymuş bir de at kişnemesi yerleştirmiş, dinledikçe deliriyorum” dedi.  

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KANUNİ BİR YAPTIRIMI YOK

Özünden uzaklaştırılan söz konusu türkülere, oyun havalarına yaptırımların olup olmadığı sorusuna ise aynı zamanda Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Daire Başkanı olan Arıkan, “Kanunen bir yaptırımımız yok, konunun takipçisi olamıyoruz. Çünkü anonim bir türkü telif sahibi olan itiraz edebilir” diye konuştu. Kültür ve Turizm Bakanlığının bu konuda yaptığı çalışmayla ilgili bilgi de veren Arıkan, “Bakanlık da biz de tam aksine anti bir çalışma yapıyoruz. Mesela Ankara türküleri konserleri yapıyoruz. Ankara Kulübü, Gazi Üniversitesi bir araya gelerek çok ciddi bir çalışma yaptık. Bunun çalıştayını yaptık, bildirisini sunduk. Ankara’nın çeşitli ilçelerinde konser yaptık” ifadelerini kullandı. 

OYUN HAVASI YAPIN AMA İÇİNE KÜFÜR KOYMAYIN 

Arıkan, söz konusu sanatçılara geleneği bozmamaları çağrısı yaparak, “Oyun havası yapsınlar, söylesinler ama gelenekseli bozmasınlar. Yeni bir şey yapıyorlarsa yapsınlar. İçine argo, küfür koymasınlar bir de geleneksel türkülerimizi bozmasınlar” sözlerini aktardı. 

EBRU SANATÇISI CANAN ATEŞ: GELENEKSELİ TERCİH EDİYORUZ

Etkinlikte konuşan Ebru sanatçısı Canan Ateş ise Ebru sanatının inceliklerini anlatırken, deneyimlerini katılımcılarla paylaştı. Ebru sanatının modern ve geleneksel olmak üzere iki farklı alanda yapıldığına dikkat çeken Ateş, geleneksel Ebru’yu her zaman tercih ettiklerini sözlerine ekledi. Türk Halk müziği sanatçısı Nedim Güzel’de etkinlikte sazı ve sözüyle Anadolu’nun birbirinden güzel türkülerini seslendirerek kulakların pasını sildi.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-

Gazeteilksayfa.com

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