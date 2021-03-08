  • BIST 1.530
  • Altın 420,651
  • Dolar 7,7315
  • Euro 9,1608
  • Ankara -3 °C
  • İstanbul 3 °C
  • İzmir 8 °C
  • Konya 0 °C
»

Satı Kadın unutulmadı

Türkiye’nin ilk kadın milletvekillerinden olan ve Satı Kadın olarak bilinen Satı Çırpan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde anıldı.
Satı Kadın unutulmadı

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, ilçelerinde önümüzdeki günlerde yapımına başlanacak olan mahalle kültür evlerinden birine de Satı Kadın’ın ismini vereceklererini söyledi. 

kahramankazanda-anlamli-8-mart-etkinligi-(1).jpeg

Kahramankazan’da, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi. Türkiye’nin ilk kadın milletvekillerinden olan Satı Kadın anıldı. Kahramankazan Belediyesi’nce müzeye dönüştürülen Satı Kadın Müze Evi’nde gerçekleştirilen programa, Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Kaymakam Engin Aksakal ve ilçe protokolü ile Satı Kadın’ın ailesi katıldı. Program kapsamında ilk olarak Satı Kadın’ın anıt mezarında Kuran-ı Kerim okunarak, anıt mezara çelenk ve çiçekler bırakıldı. Daha sonra Satı Kadın’ın Kahramankazan Belediyesi tarafından müzeye dönüştürülen evinin bahçesinde Satı Kadın’ın hayatı anlatıldı. Katılımcılar programın ardından, Satı Kadın’ın kullandığı eşyalar, kıyafetleri ve döneme ilişkin eşyaların sergilendiği Satı Kadın Müze Evi’ni gezdi.

kahramankazanda-anlamli-8-mart-etkinligi-(11).jpeg

Başkan Oğuz’dan davet var
Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, başta şehit anneleri ve eşleri olmak üzere tüm kadınların gününü kutladı. Satı Kadın’ın Türk kadınları için çok önemli bir rol model olduğunun ifade eden Oğuz, “1934’te Türk kadınına milletvekili seçme ve seçilme hakkı verilmesinin ardından yapılan ilk genel seçimlerde okuryazarlığı olmayan bir Anadolu kadını, kıvrak zekâsı ve girişimciliği sayesinde milletvekili olmayı başarmıştır. Satı Kadın’ın tüm kadınlara örnek olmasını diliyorum. Bu kapsamda Kahramankazan’ın ve Türkiye’nin gururu olan Satı Kadın’ı tanıtmak ve gelecek nesillere anlatmak için elimizden geleni yapıyoruz. İlçemizde önümüzdeki günlerde yapımına başlanacak olan mahalle kültür evlerinden birine de Satı Kadın’ın ismini vereceğiz” diye konuştu. Başkan Oğuz, başta Ankaralılar olmak üzere tüm vatandaşları Satı Kadın Müze Evi’ni ziyaret etmeye davet etti. 

Satı Kadın kimdir?
Satı Kadın, 5 Aralık 1934 tarihinde kadınlara milletvekili seçme ve seçilme hakkının verilmesinin ardından yapılan ilk genel seçimde meclise giren 18 kadın milletvekili arasında yer aldı. 1935-1939 yılları arasında 5. Dönem Ankara milletvekili olarak görev yaptı. O yıl seçilen ilk 18 kadın milletvekili arasında yer aldı. 1956 yılında hayatını kaybeden Satı Kadın, aynı zamanda "ilk köylü kadın milletvekili" olarak da anılmaktadır.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ücretsiz psikolojik destek hizmeti09 Mart 2021 Salı 00:21
  • 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde anlamlı ziyaret09 Mart 2021 Salı 00:20
  • Mamak Belediyesi'nden ABD'ye 'Love Erdoğan' göndermesi08 Mart 2021 Pazartesi 04:36
  • Başkan Şimşek'ten doğal gaz müjdesi08 Mart 2021 Pazartesi 03:35
  • EGO Spor Kulübü ile Gazi Üniversitesi arasında işbirliği anlaşması imzalandı08 Mart 2021 Pazartesi 02:33
  • Başkent’in tarihini ve kültürünü aktaran kitaplar çocuklarla buluştu08 Mart 2021 Pazartesi 01:32
  • Sincan'da imar yolu çalışmalarına başlandı08 Mart 2021 Pazartesi 00:38
  • Mamak'ta parklar yenileniyor08 Mart 2021 Pazartesi 00:37
  • Devasa park, Nazarbayev’in ismini taşıyacak08 Mart 2021 Pazartesi 00:34
  • Atıkla mücadele devam ediyor08 Mart 2021 Pazartesi 00:31
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti