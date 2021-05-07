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Savunma Sanayii Başkanı Demir: Savunma sanayimiz dünyanın ilgiyle takip ettiği bir konuma gelmiştir

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Ülkemiz savunma sanayisinde teknoloji ithal eden değil, teknoloji ihraç eden bir ülke konumuna doğru emin adımlarla yürümeye devam etmektedir." dedi.
Savunma Sanayii Başkanı Demir: Savunma sanayimiz dünyanın ilgiyle takip ettiği bir konuma gelmiştir

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Bursa Teknik Üniversitesi Uzay Havacılık ve Savunma Sanayii Topluluğunun çevrim içi düzenlediği ve 3 gün sürecek "4'üncü Lagari Havacılık ve Savunma Günleri" etkinliğinin açılışında konuştu.

İnsansız teknolojiler, lazer ve elektromanyetik silah sistemleri, siber güvenlik ve uzay, uydu teknolojileri, sanal gerçeklik, yapay zeka ve robotik gibi geleceğin savunma sanayisi trendleri üzerine başladıkları çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini vurgulayan Demir, "Savunma sanayimiz yaptığı atılımla dünyanın ilgiyle takip ettiği bir konuma gelmiştir." diye konuştu.

"İHA'larımızla bu alanda dünyanın en iyi 3-4 ülkesinden biriyiz"
Demir, Savunma Sanayii Başkanlığı olarak güvenlik güçlerinin ihtiyacı olan sistemleri azami oranda yerli ve milli imkanlarla sağlamayı ve onları geleceğe hazırlamayı amaçladıklarını ifade ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Bugün geliştirdiğimiz sistemler güvenlik güçlerimizin gücüne güç katarken, dünyada da adından söz ettiren konuma gelmiştir. İnsansız hava araçlarımızla (İHA) bu alanda dünyanın en iyi 3-4 ülkesinden biriyiz. Dünyada kendi savaş gemisini üreten ve idame ettiren 10 ülkeden biri konumundayız. Ürettiğimiz kara araçlarımızı dünyanın dört bir yanına ihraç etmekteyiz. Hava savunma sistemlerimiz devreye girdi ve dünyada az sayıda hava savunma sistemi yapan ülkelerden biri haline geldik."

"Yürüttüğümüz proje sayısı 750'yi aşarken, proje hacmimiz 60 milyar doların üzerinde"
Türkiye'nin savunma sanayisinde, teknoloji ithal eden değil, teknoloji ihraç eden bir ülke konumuna doğru emin adımlarla yürümeye devam ettiğini vurgulayan Demir, şunları kaydetti:

"Bugün yürüttüğümüz proje sayısı 750'yi aşarken, proje hacmimiz 60 milyar doların üzerinde buluyor. Dünyanın en büyük 100 savunma sanayi firması içinde 7 Türk firması bulunuyor. Savunma sanayi ihracatımız son 5 yılda yüzde 30 artarken, ithalatımız yaklaşık yüzde 60 oranında düşmüştür. Bu sonuçlar hayal etmenin ve hayallerimiz için çalışmamızın bir karşılığıdır. Her zaman söylediğimiz gibi hayal edeceğiz, hayallerimiz büyük olacak ama hayalperest olmayacağız."

"Sanayinin gelişmesini sağlamak için en önemli unsur yetkin insan kaynağı"
Demir, ülke olarak savunma sanayisi alanında iyi bir durumda olunduğuna dikkati çekerek, gençlerin gelecek adına bağımsız bir savunma sanayi hedefini gerçekleştirmede en büyük enerji kaynağı olduğunu bildirdi.

Başkanlık olarak Türkiye'nin askeri ve sivil teknolojilerle genişleyecek imkanların oluşturulmasına katkı sağlama hedefiyle 2017 yılından itibaren "ROBOİK İnsansız ve Otonom Araçlar Geliştirme Yarışmaları"nı düzenlediklerini anımsatan Demir, paydaşı oldukları TEKNOFEST kapsamında da birçok alanda gerçekleştirilen yarışmalara destekler verdiklerini dile getirdi.

Demir, gençlerin bu alandaki yeni fikirlerini ve kabiliyetlerini bu sayede görmüş olduklarını belirterek, "Bilimsel bilginin ürüne dönüşmesini, sanayinin gelişmesini ve sürdürülebilirliğini sağlamak için en önemli unsur yetkin insan kaynağıdır. Savunma Sanayii Akademisi, Vizyoner Genç, meslek liselerine dönük öğrenci ve öğretmen yetiştirme programlarımızla bu çalışmalardan olumlu sonuçlar almayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Etkinliğin geleceğe yön verecek fikirler ortaya çıkmasına vesile olması temennisinde bulunan Demir, emeği geçenleri de tebrik etti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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