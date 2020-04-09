Selçuk: 2,3 milyon haneye biner lira ulaştırmayı hedefliyoruz

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, Kısa Çalışma Ödeneği'ne başvuruların yüzde 77'sinin 10 kişiden az çalışanı olan firmalar tarafından yapıldığını bildirdi.

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

Koronavirüs salgını başladığından itibaren bütün bakanlarımız yoğun bir çalışma içerisine girdi. Tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum.

Öncelikle evde kalmalarını sağlamak adına raporların geçerli sayılmasına devam edildi. Biz bütün kuruluşlarımızla, Sağlık Bakanlığının kurallarına uymaya devam ediyoruz. Mecbur kalmadıkça sokağa çıkmamalarını tavsiye ediyoruz bütün vatandaşlarımızın.

Koronavirüs haricinde de biz vatandaşlarımıza her daim dokunuyoruz. Vakıflara yaptığımız yardımı 180 milyona çıkardık, ilerleyen günlerde bunu daha da artıracağız.

2,3 milyon haneye biner lira ulaştırmayı hedefliyoruz.

Kısa çalışma ödeneği ne kadar?

Kısa Çalışma Ödeneği kapsamında 1752 ile 4 bin 380 lira arasında bir desteği çalışanlarımıza sunacağız. 3 ay boyunca başvurular geçerli olacak. Tüm iş yerlerine bu ödeneğe başvurmaları çağrısı yapıyorum.

Kısa çalışma ödeneğinde sektör ya da çalışan sayısı ayrımı yapılmıyor. Brüt ücretin yüzde 60'ı, netin yüzde 70'ine geliyor.

Telafi çalışma süresini 2 aydan 4 aya çıkardık.