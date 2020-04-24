Sessizliğe bürünen protokol yolu’nun davetsiz misafirleri

Başkent’te sokağa çıkma yasağıyla birlikte araç trafiğinin en yoğun olduğu Protokol Yolu da sessizliğe büründü. Normal günlerde on binlerce aracın geçtiği 10 şeritli yol, bu kez araçları değil davetsiz gelen misafirlerini ağırladı.

Koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında uygulanmaya başlanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle Ankara’da ana arterler, cadde ve sokaklar ile meydanlar bomboş kaldı. Başkent’teki vatandaşların sokağa çıkma yasağına uymasıyla şehirdeki gözle görülür bir sakinlik yaşandı.

PROTOKOL YOLU SESSİZLİĞE BÜRÜNDÜ …

Ankara’da sessizliğin hakim olduğu noktalardan biri de Esenboğa Havalimanı’na geliş ve gidişlerin sağlandığı Özal Bulvarı diğer bir adıyla Prokotol Yolu. Günde on binlerce aracın hızla geçtiği Protokol Yolu, sokağa çıkma yasağı ile birlikte bomboş kaldı.

BOŞ KALAN YOLU İNEKLER FIRSAT BİLDİ

Başkent’in en işlek bulvarlarından biri olan 10 şeritli yol, bu kez araçları değil davetsiz gelen misafirlerini ağırladı. OTONOMİ’ye yakın bir noktada Protokol Yolu’ndaki sessizliği fırsat bilen çok sayıda inek bulvara indi. İnekler, boş bulvarın bir süre keyfini çıkardı; refüjdeki otları yedi. Bu tebessüm ettiren ilginç görüntüler bugün sabah saatlerinde sokağa çıkma yasağından muaf olan bir okurumuzun objektifine yansıdı.

OSMAN AKDOĞAN / İLKSAYFA-

