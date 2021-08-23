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Şeyh Ali Semerkandi Hz. Kimdir? Türbesi Nerede Yer Alır?

Ankara ili Çamlıdere ilçesinde yer alan Şeyh Ali Semerkandi kimdir, hangi dönemde, nerede yaşamıştır.Seceresi nereye dayanmaktadır?Ankara’ya ne kadar mesafe uzaklıkta yer alır?
Şeyh Ali Semerkandi Hz. Kimdir? Türbesi Nerede Yer Alır?

Şeyh Ali Semerkandi Kimdir? Ankara’ya ne kadar mesafe uzaklıkta yer alır? Kaç yılında doğmuştur? Kaç Yılında vefat etmiştir? Ankara’ya ne kadar mesafe uzaklıkta yer alır?

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Şeyh Ali Semerkandi Hz. Hayatı

İsfahan şehrinde 1320 dünya’ya gelen Şeyh Ali Semerkandi soylu alevilerin atası Ali bin Ebu Talib’e dayanır. Babasının ismi Yahya ve soyu Hz. Ömer'e dayanır. Çok zeki ve çalışkan bir çocuk olan Şey Ali Semerkandi Birçok ilimde uzman bir kişi haline gelmiştir. Hicaz Bölgesine yerleşen Şeyh Ali Semerkandi Muhammed bin Abdullah’ın türbedarlığını yapmıştır. Türbedarlık yaptığı sırada aldığı manevi bir işaretle Anadolu’ya göç etmiştir. Anadolu’da birçok bölgede bulunduktan sonra nihayet ilim ve irfan dağıtacağı topraklar olan Ankara’nın Çamlıdere ilçesine yerleşmiştir. Şeyh Ali Semerkandi hayatının sonuna kadar burada birçok talebe yetiştirerek 1457 yılında hayata gözlerini yummuştur.

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Ankara'ya Ne Kadar Uzaklıkta Yer Alır

Türbesi Ankara'ya 97 Km uzaklıkta yer almaktadır. Yol tarifi almak için aşagıdaki linki tıklayabilirsiniz.

Yol tarifi için tıklayınız

 

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