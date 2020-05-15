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Sıcak havalar koronanın yayılma hızını düşürür mü?

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, havaların bu hafta sonundan itibaren giderek ısınmasıyla birlikte koronavirüsün yayılma hızının düşeceğini belirtti. 
Sıcak havalar koronanın yayılma hızını düşürür mü?

Havaların giderek ısınmaya başlamasıyla koronavirüsün etkisinin azalacağı merak ediliyor. Virüsün bulaşma olasılığı ve hava sıcaklığı arasında ilişki var mı? sorusu vatandaşlarca bugünlerde araştırılıyor.

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, sıcak havaların salgına etkisiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Özlü, hafta sonundan itibaren ülkemizde etkili olması beklenen aşırı sıcak havanın salgının yayılma hızını düşüreceğini ifade etti.  

VİRÜSÜN BULAŞMASI ZORLAŞACAK

Sıcak havaların, koronavirüs salgınının yavaşlaması açısından olumlu etkiler de oluşturabileceğini ileri süren Özlü, “Sıcaklığın artması, nemin azalması ve güneş ışığındaki ultraviyole virüsün bulaşmasını zorlaştıracaktır. Yine D vitamini sentezimiz artacak, bu da bağışıklık sistemimizi daha da güçlü kılacaktır" dedi.

Prof. Dr. Tevfik Özlü’nün sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı açıklamalar şöyle:  
-Hafta sonu çöl sıcakları geliyor. Sıcaklığın artması, nemin azalması ve güneş ışığındaki ultraviyole virüsün bulaşmasını zorlaştıracaktır.

-Ancak sıcak hava da sağlığımız için bazı riskler taşımakta. Özellikle bebekler, yaşlılar, kronik böbrek, kalp ve akciğer hastalığı ya da yüksek tansiyonu olanlar, sıcak havalardan çok daha fazla etkilenebilmekte. Sıcak ve güneş çarpmaları yaşanabilir.

-Özellikle, güneş ışınlarının dik geldiği 11.00-16.00 saatleri arasında, güneş altında ve yeterli hava akımı olmayan kapalı alanlarda kalınmamalı; ev ve işyeri gibi kapalı alanlar havalandırılmalı; aşırı efor gerektiren işlerden uzak kalınmalı.

-Bol su, tuzlu ayran, maden sodası tüketilmeli; alkol ve sigaradan uzak durulmalı; ağır, yağlı yemeklerden ve tıka basa yemekten kaçınılmalı. Oruç tutanlar terlememek ve sıvı kaybetmemek için çok dikkat etmeli; iftarla sahur arasında bol sıvı almalı.
-Sentetik ve dar giyecekler yerine; pamuklu, ipek veya ketenden bol ve rahat kıyafetler tercih edilmeli; şapka ve güneş gözlüğü takılmalı.

-Sıcak çarpmasında halsizlik, bitkinlik, baygınlık, aşırı terleme, bulantı ve baş ağrısı, bilinç bulanıklığı, ateş gibi belirtiler ortaya çıkar.

-Bu durumda kişi hemen soğuk klimalı bir ortama veya vantilatör karşısına taşınmalı; üstü ıslak çarşafla örtülüp, klima maksimum soğukluk ve hızda çalıştırılmalı. Hastaya buzlu su banyosu yapılabilir. Hasta için 112 aranıp acilen hastaneye kaldırılmalı.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA- 

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