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Sincan Belediyesi'nin projeleri göz doldurdu

"3. Verimlilik ve Teknoloji Fuarı" ATO Congresium'da başladı. Bu yıl "İleri Teknolojiler" temasıyla gerçekleştirilen fuarda, Sincan Belediyesinin projeleri de göz doldurdu. 
Sincan Belediyesi'nin projeleri göz doldurdu

Dijital etkinliklerden, ücretsiz internet hizmetine, yaş mama üretiminden e-belediye hizmetlerine kadar pek çok proje ziyaretçilerden tam not aldı. 

Türkiye Verimlilik Vakfı tarafından düzenlenen 3. Verimlilik ve Teknoloji Fuarı ATO Congresium'da başladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank açılış törenine katılarak birer konuşma gerçekleştirdi. 

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Sincan Belediyesi’nin Projeleri İlgi Topluyor
Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan törene katılarak fuar alanındaki stantları gezdi. 

Sincan Belediyesinin projeleri açılan stantlarda vatandaşlara anlatılıyor. Pandeminin ilk günlerinden itibaren etkinliklerini iptal etmek yerine dijital ortama taşıyan Sincan Belediyesi, bu sayede binlerce kişiye ulaştı. Tiyatrolar, çocuklara-yetişkinlere yönelik eğiti öğretici videolar, özel günlere ait etkinlikler, e-konservatuvar, e-sergi, e-müze ve daha pek çok kültür sanat faaliyetine  “ekultur.sincan.bel.tr” internet adresinden ulaşılabilir. 

Sıfır atık konusunda yürüttüğü çalışmalarla ödül üstüne ödül alan Sincan Belediyesi, sokak hayvanları için yaş mama üretimine başladı. Kurulan stantlarda dijital platform ve mama üretimine ilişkin bilgilendirme yapılıyor. 

Sincan’da 150 noktada verilen internet hizmeti ve e-belediye hizmetlerine ilişkin de bilgiler veriliyor. Ziyaretçilere sokak hayvanları için yaş mama, broşürler ve sıfır atık boyama kitabı hediye ediliyor. Vatandaşlar fuarı 12 Haziran Cumartesi akşamına kadar ziyaret edebilir. 

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