Jön Türklerle başlayan bir tedirginlik, dışa bağımlılık, Türkiye’nin ne zaman ayağa kalkmaya, doğrulmaya çalışsa ABD, AB ne der. Biz Avrupalılaşmak istiyoruz nasıl olur gibi varlığını ne derlerse, yönetmeye değil, yönetilmeye uygun olan insanlar.

Muhalefet doğru da olsa yanlış da olsa muhalefet algıları ile öteleştiren, ayrıştıran özgürlükleri kendisi gibi olmayanları yok kabul eden, halkı aşağılayıp yıllarca sürüp gelmiştir. Hesaba katılmamıştır. Değer verilmemiştir. Hatta milletin efendisi köylüdür diyen Atatürk’e rağmen örneğin kara bağlarında milletin efendisi denilen köylüler katledilmiş, öldürülmüştür. Evleri, camileri ve değer verdikleri her şeyleri yok edilmiştir. Yakılmıştır.

Yalın ayakla, çarıkla halkın Anadolu’ya adım adım dolaşarak düşmana karşı vatanı şehadetlik müjdesi ile sahip olmaya ahit etmiştir. Bir ve beraber olmaya davet etmişlerdir. Nice sütçü imamlar, Kara Fatmalar, Akifler topyekûn aziz milletimiz aç açık, yokluk ve kıtlık dememiş, karnına taş bağlamış bütün varlığıyla iman gücüyle Çanakkale’de olduğu gibi dimdik ayakta düşman karşısında durmuştur. Şehitliğe düğüne gider gibi gitmişlerdir.

Bu büyük zaferin çarıklarıyla Anadolu’yu adım adım dolaşarak konferanslarla vaizleri ile halkı milli mücadeleye davet etmişlerdir.

Osmanlıyı kaybettikten sonra Anadolu’yu bize nasip etmiştir. Zafer kazanılmıştır. Hacı bayramdan başlanarak yeni meclis açılmıştır. Bu kahramanlığın zaferini destanının yazılması için yarışma açılmış para ödülü kazanmıştır.

Para konduğu için büyük kahraman devlet adamı katılmamıştır. Devlet yetkilileri Mehmet Akif Ersoy’un yazmasını istemişlerdir. Mekân cennet ERSOY yazdığı o büyük yüreklerimizi hoplatan istiklal marşını yazmıştır. Mecliste ayakta alkışlar arasında kabul edilmiştir. Kışın üzerinde giyecek paltosu olmayan Akif bu milletime aittir diyerek bu ödülü kabul etmemiştir. Daha sonra en önemli eseri Safahat’a da koymamıştır. Bu millet malıdır diyerek kabul etmemiştir.

Yüreğimizi hoplatan bu destanın ruhunda yeni Anayasanın ruhu da vardır. Mehmet Akif istiklal marşının okudukça okuduğumuz, heyecanlandığımız, vatan sevgisi ile dolu bu büyük insan, gözyaşları ile canından çok sevdiği vatanından mısıra getirilmiştir. Daha sonra da vatan hasretine dayanamayıp geri gelmiştir. Yokluk ve mahrumiyet içinde rahmetli olmuştur.

Cenazesi kimsesizlere uygulanan prosedür gibi belediye zabıtaları tarafından fatih camiye getirilmiştir. Oradan geçen bir gurup genç cenazenin büyük Mehmet Akif’e ait olduğunu görünce bir gurup arkadaşını cenazenin başına bırakmışlardır.

Kendileri de İstanbul üniversitesinde arkadaşlarına söyleyerek büyük bir kalabalık ile çoğala çoğala cami ve çevresini doldurmuş gözyaşları arasında defnedilmiştir.

Diğer milli mücadeleye başlatanlardan Kazım Karabekir Paşa son yıllarında kömüre muhtaç hale gelmiştir.

Uçağı bölüp İstanbul’da büyüklerine tanıtmak isteyen … ….direk gelememiş Yunanistan’a gidip oradan gelmiştir. Büyük bir takdir beklerken uçağından alıkonulmuş. Yeri de 1 kuruşa arsası istimlak edilip son veriliyor.

Ankara valisi ve başkanı Tandoğan zabıtalara verdiği milletin efendisi köylüyü şehre girmesini yasaklıyor.

Bu arada milletimiz aç açık bir ekmeğe muhtaç çareler arıyor.

Bugün milletimiz ne der onu istikbal ve geleceği düşünülüyor. İnsanlı, insansız hava araçları vs. hem kendimize yapıyor hem de satıyoruz.

Aman ne derler diye susmuyoruz. Dimdik ayakta dik duruyoruz. Diklenmiyoruz. Ne gerekiyorsa

-Yollar

-Tüneller

-Hava alanları

-Millet bahçeleri vs. vs. uzayıp gidiyor.

Gençliğimizde Amerika sigarası içenler, Amerika kötü diyenler, hayali Amerika’ya gitmek olduğu halde <> diyenlere inat Avrupalılaşmak, Amerikalılaşmak istemiyoruz. Daha ileri yerli ve milli bize ait bizi biz yapanla ayağa kalkıyoruz. Milletimizin desteği ile dualar ile Allah’ın yardımı, mazlumların yol yardım çare bekleyip eller duada bizi bekliyorlar.



Gelecek güzel olacak mazlumların milletimizin yüzü gülecektir İnşallah.