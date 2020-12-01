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Sivas'ta, belediyeden elektrikli scooter hizmeti

SİVAS Belediyesi tarafından hayata geçirilecek projeyle şehrin farklı noktalarına yerleştirilecek elektrikli scooterlar halkın kullanıma sunulacak.
Sivas'ta, belediyeden elektrikli scooter hizmeti

Tüm dünyada kullanımı büyük bir hızla yayılan, Türkiye'de de yavaş yavaş kullanılmaya başlanan elektrikli scooterlar, çok yakında Sivaslıların kullanımına sunulacak. İki tekerlekli mikro mobilite araçlar ilk etapta mesire alanlarında ve millet bahçesinde kullanılacak. Kısa mesafelerde çevreci bir ulaşım imkânı sağlayan ve Türk mühendisler tarafından yazılımları geliştirilen, takip modüllü yazılımını da içerisinde barındıran scooterler saatte 35 km hıza ulaşabiliyor ve 50 kilometre menzile ulaşıyor. Cep telefonuna indirilen bir uygulamayla, en yakındaki scootera ulaşacak olan kullanıcılar, araçları bir istasyona bağlı kalmadan yine istedikleri yerde uygulama üzerinden kayıt ederek bırakabilecekler. Kentte ilk etapta 100 scooter kullanıma sunulacak. 

'SCOOTERLERİMİZİN İLK SİPARİŞİNİ VERDİK'

Projeyle ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Hilmi Bilgin "Kısa mesafede çevreci bir ulaşım sistemini Sivaslı hemşerilerimizin hizmetine sunacağız. Yeni dönemde özellikle gençlerimizin sıklıkla kullandığı ve bizden talep ettiği scooter uygulamasını önümüzdeki dönem için gerekli altyapı çalışmalarımızı tamamladıktan sonra pandemi sürecini de geri bıraktığımız bir aşamada hayata geçirmeyi planlıyoruz. Bunun için yasal düzenleme TBMM Çevre komisyonunda kabul edildi. Genel kurula gelip yasalaşacak. Biz de şimdi ilgili başkan yardımcılarımızla Özbelsan Genel Müdürümüzle birlikte yetkili firmamızla yaptığımız toplantı sonucunda ilk deneme sürüşlerimizi yapıyoruz. Bunun da gerçekten gerekli bir çalışma olduğu, gençlerimiz tarafından çokça talep edildiğini çevreci bir uygulama olduğunu da düşünerek hayata geçirmek istedik. Akıllı bisiklet uygulamamız da hayata geçecek. Onunla birlikte elektrikli scooter sistemimiz de devreye girdiği takdirde çevreci bir belediye olarak üstümüze düşeni yapmaya gayret göstereceğiz. Şimdiden hayırlı olsun diyorum. Çalışmalarımızı başlattık, en kısa zamanda hemşerilerimizin hizmetine sunmak için geri sayımı da başlatıyoruz" dedi.

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