Soğuktan donmak üzere olan yavru köpeklere sahip çıkıldı

Altındağ'daki sokak hayvanlarına sevgiyle kucak açan Altındağ Belediyesi, soğuktan donmak üzere olan 8 köpek yavrusuna da sahip çıktı.

8 minik köpek yavrusu artık Altındağ Belediyesi’ne emanet… Soğuk nedeniyle ölmek üzereyken bulunan minik köpekler, Altındağ Belediyesi sayesinde hayata tutundu. Altındağlı vatandaşlardan gelen ihbar üzerine, Veteriner Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından alınan yavru köpekler, sıcak yuvalarına kavuştu. Minik köpek yavrularının, gelen ihbar üzerine ekipler tarafından alındığında çok üşümüş ve aç olduklarını belirten Başkan Balcı “Minik yavrular çok küçüktü, çok üşümüşlerdi ve çok açlardı. Ekiplerimiz hemen yavruları alıp sıcak ve konforlu barınağımıza getirdi.

Burada ilk muayeneleri yapıldı, karınları doyuruldu. Barınağımızın maskotları oldular adeta… ” dedi.

BİRAZ İLGİ, BİRAZ SEVGİ

Hayvan sevmenin dünyayı güzelleştiren, kalplere merhamet aşılayan bir duygu olduğunu belirten Başkan Asım Balcı, “Bu soğuk havalarda, Altındağ'da herkes kapısının önüne bir tas su, birazcık mama koyabilirse, can dostlarımız için çok büyük bir iyilik yapmış olacaktır. Bu konuda destek veren herkesten Allah razı olsun. Altındağ Belediyesi olarak bizler ilçenin çeşitli noktalarına can dostlarımız için mama ve su koymaya devam edeceğiz. Bize ihtiyaç duyan herkesin de daima yanında olacağız" ifadelerini kullandı.