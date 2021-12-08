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Sultangazi'de sokak ortasında başından silahla vurularak öldürüldü

SULTANGAZİ'de sokakta yürürken kimliği belirsiz kişinin silahlı saldırısında başından vurulan Nedim Ç. olay yerinde hayatını kaybetti. Saldırganın Nedim Ç.'ye yaklaşması ve kaçışı güvenlik kamerasına yansıdı.
Sultangazi'de sokak ortasında başından silahla vurularak öldürüldü

Olay, saat 19.45 sıralarında Sultangazi İsmetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz bir kişi, bir arkadaşıyla sokakta yürüyen Nedim Ç. (35)'ye tabancayla 3 el ateş etti. Başına kurşun isabet eden Nedim Ç. yere yığıldı. Şüpheli saldırının ardından kaçarak izini kaybettirirken, bildirilemesi üzerine gelen sağlık ekipleri Nedim Ç.'nin, hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, çevre güvenliğini aldıktan sonra bölgede inelemelerde bulundu. Yapılan çalışmaların ardından ceset otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
 

ŞÜPHELİ GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Saldırganın Nedim Ç.'ye yaklaşması ve kaçışı güvenlik kamerasına yansıdı.

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