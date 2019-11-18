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Suudi Arabistan: Yemen sınırında iki askerimiz öldürüldü

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, Yemen'in güney sınırında görev yapan Faris Said el-Gamidi ve Bedr İsa es-Silmi isimli iki asker öldü. Askerlerin rütbelerine, nasıl ve ne zaman öldürüldüğüne dair bilgi verilmedi.
Suudi Arabistan: Yemen sınırında iki askerimiz öldürüldü

Husiler, Suudi Arabistan'ın Yemen sınırındaki Necran ve Cazan kentlerine havadan düzenledikleri füze saldırılarının yanı sıra zaman zaman sınırdan sızarak Suudi Arabistan birliklerini hedef alıyor.

Suudi Arabistan, 2-3 Kasım'da yine Yemen güney sınırında görev yapan 5 askerin Cazan bölgesinde öldürüldüğünü açıklamıştı.

Eylül 2014'ten beri başta başkent Sana olmak üzere bazı bölgeleri kontrolü altında tutan Husilere, mart 2015'ten bu yana Yemen hükümetinin talebi doğrultusunda Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon güçleri operasyon düzenliyor. 

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