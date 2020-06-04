Swap arayışları sürüyor

Salgınla birlikte Türkiye’de yaşanan likidite sorunu swap ile aşılmaya çalışılıyor.

Koronavirüs salgını bütün dünya ekonomilerini hallaç pamuğuna çevirdi. Türkiye de bu salgından etkilenen ülkelerden biri oldu. Fakat, ülkedeki nakit sorunu ve döviz rezervleriyle etki oldukça yüksek hissedildi. Analistlerin de aktardığı gibi zaten ekonomide zor bir süreç yaşayan Türkiye, salgına mali açıdan hazırlıksız yakalandı. Türkiye, yaşanan likidite sorununun hafifletilmesi amacıyla ABD Merkez Bankası’nın (FED) genişlettiği swap hattına dahil olmak ve diğer başka ülkelerle swap hattı açmak için görüşmeler yürütüyor. FED’le yapılan görüşmelerle ilgili olarak taraftardan net bir açıklama yok. Daha önce Türkiye’nin İngiltere ve Japonya ile swap anlaşmasının muhtemel olmadığını yazan İngiliz basını, 10 milyar dolarlık anlaşmanın doğrulanmadığını belirtmişti. İngiliz yetkililer, Türkiye ile anlaşma olacağına dair haberlere şaşırdıklarını ve böyle bir anlaşmanın muhtemel olmadığını söylediler.

Dün Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan devlet kanalı olan TRT Haber’e önemli açıklamalarda bulundu. Pekcan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın swap hattı konusunda ön görüşmeler yaptığını söyledi. “Bizim başladığımız ve yakın takipte olduğumuz 5 ülke var yerel paralarla ticaretin gündeme gelmesiyle ilgili” diye konuşan Pekcan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Çin ile görüşüyoruz, zaten mevcut bir swap anlaşmamız var, daha çalışılır daha güncel hale getirmemiz, kapasitesini artırmamız lazım. Güney Kore ile görüşüyoruz, kendileri ile hem serbest ticaret anlaşmamız var hem ticaret açığı veriyoruz, onlarla da bu yönde görüşmelerimiz devam ediyor. Onun dışında Malezya, Hindistan, Japonya var. Hem iş konseyleri hem de buralarda ticaret yapan yatırımları olan iş insanlarımızla görüşüyoruz.”

Merkez Bankası, 2 hafta önce yaptığı açıklamayla 17 Ağustos 2018’de Katar ile yapılan swap anlaşmasının tutarının 5 milyar dolar karşılığı Türk lirası ve Katar riyalinden 15 milyar dolar karşılığı Türk Lirası ve Katar Riyali’ne yükseltildiğini açıklamıştı.

DÖVİZ FONUNA VERGİ ARTTI

Cumhurbaşkanının Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren kararına göre, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun geçici 67’nci maddesinde yer alan tevkifat oranları hakkındaki ekli karar yürürlüğe konuldu. Gerçek kişilerde vergi oranını yüzde 10’dan yüzde 15’e çıkaran, tüzel kişilere ise yüzde 15 oranında vergi getiren karar hem vergi gelirini artırmayı hem de dövize olan talebi azaltılmayı amaçlıyor. Fonlarda döviz cinsi yatırım yapan yatırımcılara döviz kazancı üzerinden, TL cinsi yatırım yapan yatırımcılara TL kazancı üzerinden vergilendirme yapılıyor. Tam ve dar mükellef gerçek kişiler ile tam ve dar mükellef sermaye şirketleri menkul kıymet yatırım fonlarının katılma belgelerinden elde edilen gelirler üzerinden stopaj tabiler. Gerçek kişiler açısından stopaj nihai vergi olarak kabul edildiğinden, söz konusu gelirler açısından beyanname verilmiyor. Tüzel kişiler açısından ise elde edilen bu gelirlerin Kurumlar Vergisi beyannamesine dahil ediliyor. Sermaye Piyasası Kurulundan yapılan açıklamaya göre, serbest fonların portföylerine döviz cinsinden yurt dışında ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları sadece ilk ihraç aşamasında satın alınarak dahil edilebilecek.